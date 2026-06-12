大叔公車狂播色片 乘客被迫聽40分鐘呻吟聲！網揭更離奇怪現象

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南韓一名大叔在公車上用手機看A片，讓全車乘客尷尬不已。（示意圖，photoAC）

南韓世宗市日前驚傳公車騷擾事件，一名身穿粉紅上衣的中年男子，竟在擠滿乘客的公車上大剌剌觀賞色情影片。最誇張的是他還將手機音量開到最大，陣陣限制級的音效在車廂內此起彼落，讓現場乘客瞬間陷入極度尷尬的崩潰邊緣。

放大音量看謎片

根據韓媒《NEWS 1》報導，該名男子不僅無視旁人眼光，甚至還將螢幕畫面與音量放大，以便看得更盡興，據目擊網友形容，這場荒謬的視聽騷擾整整持續了40分鐘，全車乘客被迫接受女優「啊啊啊」呻吟聲的環繞轟炸，礙於情況太羞恥，大家只能默默忍氣吞聲，直到有目擊者把這荒謬過程錄下放上網路分享。

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目擊民眾拍下大叔在公車看Ａ片的影片，痛批大叔無視旁人全程將手機音量開到最大聲。（翻拍畫面）

很多老人都這樣

影片一出立刻掀起議論，網友紛紛留言抨擊，有人無奈調侃「不是壞人變老，是老人變壞」，更有人直指這種舉動已涉及性騷擾，「真的不是只有一個老人，很多老人都這樣，會讓外國遊客感到尷尬」，更有其他民眾感嘆現在很多長輩都有類似行為，「他們似乎完全沒意識到這有多麼擾民」「真的不是只有一個老人，很多老人都這樣，會讓外國遊客感到尷尬」「不是只有你，我上週末坐地鐵，一位坐在優先座位上的老人，用最大音量看YouTube」。

社會怪現象難理解

此外，也有民眾質疑當下長達40分鐘的過程，車內竟無人出面制止，這種集體沉默的反應反而比騷擾本身更讓人難以理解與遺憾。

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