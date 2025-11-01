大叔吃炸雞不付錢「竟是黃仁勳」！韓網見「真相大鬼轉」笑瘋了
國際中心／曾郁雅報導
「AI教父」輝達執行長黃仁勳等了15年終於再次飛往南韓，與三星電子董事長李在鎔、現代汽車執行董事長鄭義宣一起來到首爾江南區的炸雞餐廳共進晚餐，現場超多媒體、粉絲守候，寵粉的黃仁勳也拿出炸雞招待全場，當時他更敲響代表「全場我請客」的金色鈴鐺，沒想到最終他居然「沒付錢」，反而給三星會長買單，超反轉結局讓一票南韓網友看到笑出來，忍不住吐槽：「為什麼啦！」。
南韓聚會「請客文化」盛行，黃仁勳昨（30日）來到南韓與三星電子董事長李在鎔、現代汽車執行董事長鄭義宣，進行「三巨頭聚會」在當地引發大震盪，現場更有許多「黃仁勳信徒」到場感謝AI教父讓他們口袋賺滿滿，黃仁勳也搬出炸雞請現場記者、粉絲一起分享，除此之外針對「誰請客」，現場也有一段互動成為南韓網友關注焦點。
根據《朝鮮日報》報導，三星董事長李在鎔稱自己已經10年沒吃炸雞，現代汽車董座鄭義宣則透露自己「常吃」，被提問到當天誰請客，調皮的黃仁勳轉身跟全場宣布：「好消息！第一攤是他們請客！」，李在鎔馬上笑出來接招：「今天我來買單！」，但全場依舊瘋狂喊「黃仁勳！黃仁勳！」，起鬨要黃仁勳請客。
黃仁勳南韓獲得熱烈歡迎。（圖／民視新聞資料照）
黃仁勳見狀就點出在場的李在鎔、鄭義宣開玩笑表示：「我這兩位朋友很有錢欸！」，表明要請客的李在鎔就喊：「大家盡量吃盡量點！」、緊接著鄭義宣就表示：「第二攤我付！」，最後黃仁勳則代表去敲響「今晚我請客」的金鈴，而根據韓媒報導，事實上當晚最後200萬韓元（約4.7萬新台幣）的炸雞，是由李在鎔結清，此消息一曝光，就讓不少南韓網友被當天混亂場面逼瘋，留言大笑：「黃仁勳看起來超會交朋友」、「這互動太溫馨了吧？」、「為什麼李會長付錢，但是黃仁勳敲金鈴，超好笑」、「太混亂了哈哈哈哈哈」、「氣氛太嗨了」、「一切怎麼可以這麼好笑」、「炸雞店賺翻了」、「在鎔哥做得很好」、「誰付錢都沒差，對他們來說200萬跟30元一樣」、「這三個人坐著的時候，都不知道賺入多少次200萬了」。
