大口吞下牛肉捲餅驚見油膩小強打招呼 台中市食安處派員稽查五花馬學士店

民眾投訴媒體，在五花馬學士店吃到牛肉捲餅有小強？市府食安處表示，將派員前往稽查。（圖：中市府提供）

民眾反映，12日和家人到五花馬台中學士店用餐，點了水餃、牛肉捲餅等餐點，吃了一半，驚見牛肉捲餅盤內有隻油膩到發光的小蟑螂，嚇到當場把食物吐出來。店家表示，應是店員未確實清理砧板，才會引來小蟲，當場退費，承諾改善。市府食安處說，已完成錄案，派員前往稽查，若違規未改善，將依《食安法》裁處。

台中市食品藥物安全處表示，有關民眾反映在五花馬台中學士店用餐時，餐點內疑似發現病媒一案，食安處已完成錄案，並將依程序派員前往現場稽查。食安處指出，稽查重點將包含餐飲作業環境、食材儲存及病媒防治等食品良好衛生規範準則相關項目；若查獲違規情形，將要求業者限期改善，複查如仍未改善，將依《食品安全衛生管理法》處以新臺幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處提醒市民，若遇到餐飲衛生疑慮，可檢具照片、影片等相關事證，透過台中市政府陳情整合平台進行通報，食安處接獲後將儘速依規查處，共同維護餐飲衛生與市民食安。（寇世菁報導）