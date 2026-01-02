大古山跨年接駁車「提早收班」民眾慘遭丟包 桃園新聞處：非市府主辦

參加大古山跨年晚會的網友發文抱怨，「新年第一天就被桃園市政府丟包在山上。」(圖/翻攝自Threads@jxlyninth)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者黃雅蘭

日前全台各地紛紛舉辦跨年活動，卻有參加大古山跨年晚會的網友發文抱怨，「新年第一天就被桃園市政府丟包在山上。」對此，桃園市新聞處長羅楚東表示，該跨年活動由「大古山休閒農業區發展協會」主辦，與市府主辦的跨年不同。大古山跨年晚會接駁車運行由主辦單位與客運業者協調安排。

原PO提到，當時參加完大古山跨年晚會，準備回家，然而根本還沒到表定的末班車時間，等了20分鐘卻都等不到車。直到被當地人提醒，主辦看都沒有人，就沒再派車了。原PO才知道已經被丟包。

對此，大古山休閒農業區發展協會表示，針對此次大古山跨年晚會接駁車原訂末班車為凌晨2時，然而因當日晚會現場因天候不佳、風雨交加，且人潮明顯較預期稀少，接駁車提前結束服務，導致部分民眾未能順利搭乘接駁、需徒步下山一事，協會深表歉意。對於造成民眾不便與安全疑慮，協會誠摯致歉，並已檢討相關流程。後續將加強與桃園客運之事前溝通與現場即時聯繫機制，確實落實公告接駁時程，避免類似情況再度發生，確保民眾交通與活動安全。

羅楚東指出，對於主辦單位在未確認現場已無民眾就提早結束接駁車服務，主辦單位有責任對因此受到影響的民眾清楚說明。該協會歷年皆舉辦大古山跨年活動，市府也將會要求其檢討相關環節，避免類似情況再發生。羅楚東也強調，對於民進黨議員在未經查證的情況下，即見獵心喜在網路發文帶風向歸咎市府，特定媒體甚至在沒有跟市府求證，就以「張善政出大包」為題報導，以偏頗角度誤導外界、攻擊市府，令人相當遺憾。