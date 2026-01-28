大叫一聲後猝死！女童疑染B19病毒 台大醫示警3族群須留意
台中一名11歲女童久咳一個多月，外出時在車內突大叫一聲後昏迷，送醫搶救不治。外傳女童被驗出微小病毒B19，台大醫院兒科醫師李秉穎表示，B19引發的傳染性紅斑症俗稱「蘋果病」，大多症狀輕微，但有3類人風險較高，須注意警訊及早就醫。
赴中旅遊返台10天 突大叫一聲即昏迷
據了解，這名女童先前感冒症狀反覆，咳嗽超過一個月，就醫檢查胸部X光並未發現異常。近日女童與家人赴中國旅遊，返台約10天後，行經台中太平區一處加油站下車買包子，上車後突然大叫一聲即失去意識，陷入昏迷，家屬緊急將她送醫。
女童先被送往附近醫院，再轉送至醫學中心兒童醫院急救，醫療團隊一度裝設葉克膜全力搶救，但仍在2天後因嚴重心臟衰竭宣告不治。有媒體報導，醫院後續檢驗發現，女童體內出現微小病毒B19（Parvovirus B19）陽性，疑為B19病毒引發急性心肌炎，導致嚴重肺水腫與多重器官衰竭。
B19好發於5-18歲兒少 症狀像感冒
B19是什麼病毒竟如此離奇奪命？台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎指出，微小病毒B19好發於5至18歲兒童與青少年，主要透過飛沫傳染，症狀類似感冒，包括流鼻水、發燒、咳嗽，特色是臉頰紅疹的「蘋果臉」，病程多半溫和，通常毋須治療，但孕婦和免疫功能低下者須特別留意，因可能引起嚴重併發症。
B19引發傳染性紅斑症 日本曾掀大流行
根據疾管署資料，微小病毒B19引發的傳染性紅斑症（Erythema inrectiosum ）又稱為「第五病」（nfth disease )，在日本則被叫做「蘋果病」，是一種兒童常見的出疹性傳染病。事實上，微小病毒B19於2024年底至2025年春季曾在日本引發大規模流行，由於國人赴日旅遊頻繁，也曾引起國內關注。
李秉穎表示，台灣過去約每十餘年出現一次小規模群聚，但大流行並不常見。不過他也提醒，極少數情況下，病毒可能侵犯心臟，引發急性心肌炎，進而導致肺水腫、休克或多重器官衰竭，屬於罕見但嚴重的併發症，一旦發生，病程進展快速，須即時搶救。
3大高風險族群 成人也會感染
儘管微小病毒B19引發的紅斑性傳染症大多發生在兒童，但李秉穎指出，成人也可能受到感染，他點名3大族群是感染B19的高風險族群：
孕婦：懷孕初期感染，可能增加胎兒異常風險。
慢性貧血者及免疫功能不全者：慢性貧血或免疫力低下者，可能因骨髓造血受抑制，一旦出現嚴重貧血甚至生命危險。
臉頰紅斑「蘋果臉」，四肢也有網狀紅斑
而根據日本「國家健康風險管理研究所」（JIHS）傳染病資訊網站指出，微小病毒B19引發的紅斑性傳染症，首先在雙頰出現紅斑，隨後四肢出現網狀或蕾絲狀紅斑。在臉頰紅斑出現之前，可能會出現一些先兆症狀，例如輕微發燒或類似感冒的症狀。該單位也提醒，孕婦感染可導致胎兒水腫、流產或死胎。
預防方式：戴口罩、勤洗手如預呼吸道感染
李秉穎表示，目前B19病毒尚無疫苗或特效藥，預防方式與流感、新冠類似，包括勤洗手、戴口罩、避免出入人潮擁擠場所。他強調，一般民眾毋須過度恐慌，但若兒童出現久咳、異常疲倦、胸悶或活動後明顯不適，應及早就醫評估。
不過，台中這名11歲女童是否確因B19病毒而引發重症死亡？台中地檢署表示，有關女童檢體驗出B19的報導，目前檢方並未收到任何檢驗結果報告，因此無法證實該報導的真實性。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供．翻攝自日本國立傳染病研究所
◎ 資料來源．諮詢專家／疾管署．日本國立傳染病研究所．李秉穎醫師
