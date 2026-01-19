大叫一聲猝死！11歲女童驗出「B19病毒」非流感 日本曾大流行

台中一名11歲女童因感染細小病毒B19引發急性心肌炎，導致嚴重肺水腫、器官衰竭不治。女童近月來出現感冒、咳嗽症狀，期間曾與家人前往中國旅遊，不料外出時在車內突然大叫一聲後昏迷，緊急送往中國附醫搶救。

日本沖繩去年曾爆發嚴重「蘋果病」疫情。（圖／翻攝日本國立傳染病研究所）

院方以葉克膜進行搶命，經兩天急救後仍宣告不治。經檢驗後，女童檢體呈現細小病毒B19陽性，疑似因該病毒引發急性心肌炎，進而造成嚴重肺水腫及多重器官衰竭。

根據《ETtoday新聞雲》報導，施勝桓小兒科診所所長施勝桓指出，細小病毒B19會造成傳染性紅斑，其主要特徵是在臉頰出現出疹性紅斑，又稱蘋果病。他表示，去年日本沖繩就曾發生多起個案，那霸市還發出警報。

廣告 廣告

施勝桓進一步說明，蘋果病沒有特效藥，也鮮少引發重症，除非出現在免疫力不全者身上，致命風險就會提升。

疾管署資料顯示，感染B19病毒到傳染性紅斑出現約4到20天，初期會出現像感冒一樣的發燒等情況。之後可能出現關節炎、急性腦炎、急性心肌炎、心律不整等症狀，若是孕婦感染，還有可能引發流產。

延伸閱讀

柯文哲營養午餐「騙票」說 楊植斗喊話：別成2028藍白破局推手

市場持續低迷！陸12月房價續跌 新屋中古屋銷售仍面臨庫存壓力

玉山東部園區瓦拉米步道尋寶活動 1/24登場