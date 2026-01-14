「大叫一聲」後昏迷！台中11歲女童疑心肌炎 搶救3天不治

台中市一名11歲女童日前出現感冒、咳嗽症狀，10日外出途中，突然大叫一聲後失去呼吸心跳。（示意圖；翻攝自photo AC）

台中市一名11歲女童日前出現感冒、咳嗽症狀，期間隨家人赴中國旅遊，返台後10日外出途中，突然大叫一聲後失去呼吸心跳，送醫裝葉克膜搶救仍不治，檢方已完成相驗，待明日解剖進一步釐清死因。

據了解，女童約1個多月前開始出現咳嗽症狀，並不嚴重，能正常生活並隨家人赴中國旅遊，返台後仍有感冒症狀，曾經出現心臟不適。

突「大叫一聲」倒下 家屬急送醫

據《ETtoday新聞雲》報導，10日當天，女童與父親在台中太平區一處加油站加油時，下車購買包子，上車後突然「大叫一聲」，隨即失去生命跡象。家屬緊急將她送往附近醫院急救，後轉送中國醫藥大學附設醫院兒童醫院裝設葉克膜搶救。

搶救3天後，女童因腦部嚴重缺氧並出現肺水腫等併發症，家屬最終忍痛拔管。警方隨後報請台中地檢署相驗，初步排除兒虐可能，排定明日進行解剖，確認是否與心肌炎或其他疾病有關。

醫：孩子感冒期間出現異常 務必提高警覺

近期台灣、日本及中國多地流感疫情升溫，流感、腸病毒等皆可能引發心肌炎或腦炎，病程進展快速，甚至導致猝死。小兒科醫師施勝桓提醒家長，部分孩童的心肌炎會以腹痛表現，容易被誤判，若孩子感冒期間若出現異常倦怠、呼吸急促、胸口不適等情形，務必提高警覺，出國旅遊前也要施打疫苗，以降低風險。

