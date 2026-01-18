大台中中小企協理事長交接 經發局長張峯源授證
【記者陳世長台中報導】台中市大台中中小企業協會於今（18）日隆重舉辦「第16、17屆理事長暨理監事交接典禮」，在各界貴賓見證下，由卸任理事長林鴻明正式將印信交接予新任理事長翁瑀，象徵責任與使命的傳承。中市府經濟發展局長張峯源代表市長盧秀燕出席祝賀授證，期許新團隊持續凝聚中小企業力量，為台中產業注入更多成長動能。
張局長表示，中小企業是台中經濟發展的核心引擎，也是城市創新動能與就業穩定的重要支柱，特別感謝林前理事長任內積極整合產業資源，協助中小企業在多變的經濟環境中穩健前行，對於產業凝聚與協會發展貢獻良多。
市府作為企業最強而有力的後盾，長期與台中市產業創新協會合作，鼓勵產業創新研發。自盧市長上任以來，市府結合中央資源辦理臺中市地方型SBIR（小型企業創新研發計畫），累計補助本市250家企業，總補助款逾1.8億元，成功激勵在地產業勇於跨越傳統窠臼，投入創新轉型，創造「後廠」加值效益。
張局長也肯定新任理事長翁瑀長期深耕會展與產業整合，將ESG與綠色永續概念導入產業交流，相信在她帶領下，將能持續深化中小企業品牌力與國際能見度，為台中打造更具韌性與競爭力的產業環境。
市府推動「前店後廠」產業政策，透過台中國際會展中心作為接軌國際的重要平台，讓中小企業無須遠赴外縣市或海外，即可在台中參與國際展覽、對接訂單與市場，實質降低拓銷門檻；市府將持續成為企業最堅實的後盾，攜手產業界共同帶動會展經濟與投資環境升級，為台中經濟發展注入長期且穩定的成長動能。
經發局補充，企業持續加碼投資台中，截至今(115)年1月，投資台灣三大方案臺中核定廠商已達354家，居6都之冠，累計投資金額約3,845億元，另於114年第3季，台中更創下5項經濟指標奪冠的佳績，包括商業登記家數新增3,259家、成長率4%、商業登記資本額成長10.27億元、公司登記家數更成長3,317家，連續18季蟬連4項以上冠軍，此外，在《天下雜誌》與《遠見雜誌》2025年調查中，台中也獲得6都第2的佳績，整體投資環境與治理表現備受肯定。
這次交接典禮貴賓雲集，包括立法院副院長江啟臣、立法委員廖偉翔、台中市工商發展投資策進會總幹事陳學聖到場祝賀。
