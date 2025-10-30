大台中商業會慶祝第79屆商人節表揚大會

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】大台中商業會今(30)日盛大舉辦第79屆商人節表揚大會活動，由經發局長張峯源代表市長盧秀燕頒發優良商戶、商號及績優公會理事長等獎項，特別感謝商業界多年來為台中經濟活動的付出，協助政府對內推動經濟建設，對外開拓貿易市場，並肯定公會作為商業楷模與業界標竿。

▲優良商戶表揚。

張峯源表示，商業會作為台中市代表性的商業團體，長期配合市府政策，共同推動台中市經濟繁榮與產業發展，展現公私協力共榮的成果，匯聚更多企業與市府做伙拚經濟，林源隆理事長企業經驗豐富，在事業有成之餘也不忘熱心公益，長期捐贈各社福團體和學校單位，並擔任義警、義消、民防及市府市政顧問，可謂商界楷模，相信大台中商業會在林源隆理事長的領導下，定能持續蓬勃展。

張峯源說明，在目前國家經濟發展最關鍵的時刻，中部產業界期盼20年，歷經3任市長，「台中國際會展中心」終於於盧市長任內正式啟用，首檔由台灣手工具工業同業公會舉辦的「2025台灣國際五金工具博覽會x五金工業展」已於10月23日圓滿落幕，匯集將近400家廠商、800個攤位，吸引超過逾萬名國外買主與參觀人潮，成功打響台中國際會展中心名號；接續登場的還有「台中工具機暨智慧製造展」（11月26日至29日）、「百工百業博覽會」（115年1月16日至19日）及「台灣國際工具機展」（115年3月25日至28日），預期將帶來龐大商機，推動台中各大產業站上國際舞台。

經發局補充，根據經濟部最新公布的114年第3季統計資料，台中經濟指標已連續18季保持4項以上冠軍，其中「經濟部投資台灣三大方案」台中核定家數348家高居全國第一，創造就業環境，吸引外縣市人口移居，讓台中人口穩定成長突破286萬；除重大投資案，市府也照顧民生經濟，其中振興百工百業的「台中購物節」已邁入第七年，不僅讓世界看見台中，更擴大市場商機；還有爵士音樂節、市民野餐日、國際花毯節、耶誕嘉年華及跨年晚會等活動，將為台中打造為盛典經濟之都。