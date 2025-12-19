大台中轉運中心上梁 預計115年完工啟動舊城區新交通時代

大台中轉運中心工程持續推進，預計115年上半年完工

▲大台中轉運中心工程持續推進，預計115年上半年完工

大台中轉運中心興建工程今（19）日舉行上梁典禮，由秘書長黃崇典代表市長盧秀燕主持。黃崇典秘書長表示，市府近年來全力投資舊城區公共建設，用具體行動力翻轉舊城區，投資逾20億的「大台中轉運中心興建工程」，將發揮轉運鐵路、客運、捷運、公車、汽機車、計程車、自行車等「7轉7接」效果，提供506席汽車位及1,469席機車位，工程預計於115年上半年完工，並於年底啟用，翻轉舊城，再創區域新經濟。

黃崇典指出，盧市長推動4大轉運中心，豐原轉運中心已率先啟用營運，水湳轉運中心與大台中轉運中心如期如質的積極施作，今日完成上梁的大台中轉運中心，是台中市重要門戶計畫，更是舊城區重要交通建設。而台中車站是台中百年以來的發源地，新火車站及鐵路高架化、綠空廊道均完成，轉運中心完工後不只有交通功能，還能發展活化改變舊城區景觀，便利民眾轉乘，為舊城區經濟及觀光挹注新動能。

交通局長葉昭甫表示，大台中轉運中心以「人車分流、安全順暢」為核心設計理念，透過2樓人工平台串聯台中車站，將步行旅客自地面交通動線中分離，可有效降低車流衝突並提升行人通行安全。同時，停車場規劃506席汽車及1,469席機車停車位，大幅補足車站周邊長期以來的停車位不足問題，未來可緩解周邊街廓違規停車及滯留情形。