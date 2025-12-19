大台中轉運中心今上梁 預計115年完工實踐「7轉7接」 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

大台中轉運中心興建工程今（19）日舉行上梁典禮，台中市府秘書長黃崇典表示，市府近年來全力投資舊城區公共建設，用具體行動力翻轉舊城區，投資逾20億的「大台中轉運中心興建工程」，將發揮轉運鐵路、客運、捷運、公車、汽機車、計程車、自行車等「7轉7接」效果，提供506席汽車位及1469席機車位。工程預計於115年上半年完工，並於年底啟用，翻轉舊城，再創區域新經濟。

黃崇典指出，台中市長盧秀燕推動4大轉運中心，豐原轉運中心已率先啟用營運，水湳轉運中心與大台中轉運中心如期如質的積極施作，今日完成上梁的大台中轉運中心，是台中市重要門戶計畫，更是舊城區重要交通建設。而台中車站是台中百年以來的發源地，新火車站及鐵路高架化、綠空廊道均完成，轉運中心完工後不只有交通功能，還能發展活化改變舊城區景觀，便利民眾轉乘，為舊城區經濟及觀光挹注新動能。

廣告 廣告

黃崇典進一步指出，大台中轉運中心位置緊鄰台中車站、鐵道文化園區及帝國糖廠湖濱生態地景等文化與觀光據點；啟用後將形成多元運具的串聯節點，並預留與捷運藍線、機場捷運線銜接的空間，是舊城交通升級關鍵工程。預計明年底啟用後，可有效改善台中車站周邊交通，提升旅客與市民轉乘效率，並將吸引更多人潮，促進周邊商圈活絡與觀光發展。

交通局長葉昭甫表示，大台中轉運中心以「人車分流、安全順暢」為核心設計理念，透過2樓人工平台串聯台中車站，將步行旅客自地面交通動線中分離，可有效降低車流衝突並提升行人通行安全。同時，停車場規劃506席汽車及1469席機車停車位，大幅補足車站周邊長期以來的停車位不足問題，未來可緩解周邊街廓違規停車及滯留情形。

葉昭甫說明，連結火車站、干城商圈與文化景點的大台中轉運中心，以「山谷」為設計意象，將傳統地面層綠化向上延伸，依不同活動分區屬性，搭配宛如飛天意象的薄層立體綠化，站體兼具機能與景觀特色，轉運中心主體鋼構工程至12月下旬工程進度達79.67%；後續將進行裝修與周邊景觀等工程作業，預計於115年上半年完工，並於年底啟用，提升轉運順暢及舒適性。

照片來源：台中市政府提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

台中機場旅客人次近230萬 蔡其昌要求民航局規劃增加對日航線

邀李鴻源等大咖焦點座談 江啟臣：結合產官學打造台中旗艦城

【文章轉載請註明出處】