大台中轉運中心工程突破七成 預計明年暑假啟用

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中車站周遭的車流量相當大，大台中轉運中心興建可減少附近的交通壓力，交通局表示，目前工程已達70.71%，停車場結構體已完成，目前辦理整修作業，並積極招商中，預計2026年上半年竣工、暑假啟用，將可紓解週遭停車亂象。

大台中轉運中心規劃為地下3層及地上2層構造物，規劃地下3層為立體停車場，可提供506個汽車停車位與1469個機車停車位，平面層有12席大客車車位，一旦完工，就可以紓解附近因停車造成交通阻塞。

此外，大台中轉運中心設計立體連通平台，讓人車分流，減少火車站前廣場與主要道路的交通壓力，並縫合車站南北兩側，讓行人通行更為安全。

同時，大台中轉運中心預留了台中捷運藍線與橘線串聯的彈性，是所有的運轉中心可達成7接7轉的多模式轉乘目標，就是整合鐵路、客運、捷運、公車、汽機車、計程車及自行車等七種交通方式，多元且便利。

