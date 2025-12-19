大台中轉運中心預留捷運藍線、橘線轉乘空間 預計明年底啟用

大台中轉運中心施工逾3年，今天上梁。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大台中轉運中心2022年6月動工，施工逾3年，今天舉行上梁典禮，台中市政府秘書長黃崇典指出，目前工程進度達8成，工程預計明年上半年完工，明年底啟用，未來將轉運鐵路、客運、捷運、公車、汽機車、計程車、自行車等「7轉7接」效果，提供506席汽車位及1469席機車位，讓台中交通在舊城區轉運都能接駁順利，翻轉舊城，再創區域新經濟。

斥資20億餘興建的大台中轉運中心今天終於上梁，黃崇典指出，大台中轉運中心位置緊鄰台中車站、鐵道文化園區及帝國糖廠湖濱生態地景等文化與觀光據點，啟用後將形成多元運具的串聯節點，並預留與捷運藍線、機場捷運線銜接的空間，是舊城交通升級關鍵工程，預計明年底啟用後，可有效改善台中車站周邊交通，提升旅客與市民轉乘效率，並將吸引更多人潮，促進周邊商圈活絡與觀光發展。

交通局長葉昭甫指出，大台中轉運中心2樓人工平台將串聯台中車站，將步行旅客自地面交通動線中分離，可有效降低車流衝突並提升行人通行安全，停車場規劃506席汽車及1469席機車停車位，大幅補足車站周邊長期以來的停車位不足問題，未來可緩解周邊街廓違規停車及滯留情形；轉運中心主體鋼構工程進度年底可望達到79.67％，後續將進行裝修與周邊景觀等工程作業，預計明年上半年完工、明年年底啟用。

在地干城里長張碧芝指出，台中火車站週邊常有客運、汽車及機車爭道亂象，且停車位不足機車常亂停，造成地方交通環境混亂，且因停車位不足，不易留住觀光客長時間逗留，商家沒落，地方期盼轉運中心多年，明年啟用盼改善交通雜亂更盼引進新觀光客，帶動商家活絡。

