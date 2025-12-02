大台北公車新店靠站撞斷路樹 嚇壞乘客與等車民眾

〔記者陸運鋒／新北報導〕大台北公車廖姓司機今天上午7時許，行經新北市新店中正路準備靠站時，疑因未注意不慎將路樹撞斷，所幸事故沒有造成民眾受傷，警方獲報到場後進行交通管制，於上午9時許已將現場排除，事故原因仍有待進一步釐清。

新店警分局調查，52歲廖男今早駕駛大台北公車951號，行駛新店中正路準備停靠崇光中學站時，右前車頭撞擊人行道路樹，導致樹幹斷裂倒塌，所幸沒有波及等車民眾，車上乘客雖受到驚嚇但也沒有受傷。

警方指出，獲報趕抵後隨即對該路段進行交管，而廖男酒測值為0毫克，至於是否為路樹未修剪影響視線，導致發生事故仍有待進一步待釐清。

