大台北山區、東半部週末防雨 下週可能有冷氣團
（中央社記者黃巧雯台北23日電）氣象署今天說，週末基隆北海岸、大台北山區、東半部與恆春半島有雨，防局部較大雨勢：25、26日氣溫回升，中南部高溫25至26度；27日東北季風增強或大陸冷氣團南下，氣溫下降。
中央氣象署下午發布低溫特報，輻射冷卻影響，局部氣溫偏低，明晨新竹縣、苗栗縣、南投縣、金門縣局部地區防攝氏10度以下氣溫（黃色燈號）。
氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天受輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，西半部和宜蘭低溫約11至15度，花東約16至17度，其中新竹至台南局部地區，仍有機會出現10度左右或以下氣溫。
鄭傑仁指出，明天北部、東半部高溫約18至23度，中南部24度；25、26日北部、東半部高溫升至20至25度，中南部25至26度。
此外，鄭傑仁表示，27日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，這波冷空氣強度還有些不確定性，預計中部以北和宜蘭低溫約12至15度，南部和花東16至18度；北部和宜蘭高溫降到17至20度，花東約20至23度，中南部高溫仍可達23至26度。
鄭傑仁指出，這波冷空氣預計29、30日逐漸減弱，屆時溫度將稍微回升；29日因輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，西半部與宜蘭花蓮低溫約12至15度，南部、花東16至17度，但各地高溫可望回到20度左右或以上。
降雨部分，鄭傑仁表示，週末迎風面水氣較多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，防局部較大雨勢，雙北平地也可能有零星短暫雨，至於桃園以南為多雲到晴。
26日水氣減少，各地轉東南風，鄭傑仁指出，各地大致多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
鄭傑仁表示，27、28日北部和宜蘭有些局部短暫雨，花東及中部地區可能有零星短暫雨，南部多雲到晴；29日降雨續減，僅剩基隆北海岸、東半部和恆春半島有局部陣雨；30日雨區再縮小至東半部和恆春半島，其他地區大致多雲到晴。
至於未來一週高山是否有機會降雪，鄭傑仁表示，明天、27日及28日，海拔3000公尺以上高山可能有機會出現零星降雪。（編輯：吳素柔）1150123
