大台北瓦斯旺年會 董座吳東進:啟動能源安全、佈局SOFC

大台北瓦斯旺年會，董座吳東進宣示啟動能源安全、佈局SOFC。(記者張慧雯攝)

〔記者張慧雯／台北報導〕大台北瓦斯(9908)今(22)日舉辦「2026年旺年會」，大會主題定為「光輝照耀一甲子 邁向綠能減碳新紀元」，象徵大台北瓦斯正全面加速轉型邁向綠能新局；大台北瓦斯董事長吳東進致詞時指出，面對極端氣候，瓦斯業具備「越冷越旺」的產業韌性，未來大台北瓦斯將進化為國家「能源安全」的堅實守護者，積極推廣SOFC(固態氧化物燃料電池)。

吳東進回顧，大台北瓦斯早在18年前就成立「台灣永續能源研究基金會」，當時大台北瓦斯公司率先出資3000 萬元，與關係企業新光人壽、新光保全及他個人共同集資一億元，播下台灣永續發展的種子；面對能源轉型變局，他也宣布，未來將核心戰場鎖定在「能源安全(Energy Security)」，更積極推廣SOFC(固態氧化物燃料電池)技術，發揮全台24家瓦斯公司、400萬用戶的既有管線優勢。

吳東進透露，大台北瓦斯將優先鎖定全台23家醫學中心進行節能與電力韌性佈局，透過瓦斯發電，能為醫院、AI企業及社區提供24小時不間斷的基載電力，確保在極端氣候或緊急變局下，電力能穩定送達每一個角落；吳東進也認同SpaceX創辦人馬斯克將太陽視為巨大的核融合反應爐，呼籲人類應更高效地捕捉並轉化能量。

