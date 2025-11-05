大台南公車志工任智慧交通推手

大台南公車志工創新服務，陪伴長者與身障者學習智慧等車，打造友善交通環境。 （公運處提供）

記者林雪娟∕台南報導

科技時代，許多長者和身心障礙朋友，對大台南公車ＡＰＰ及智慧等車功能操作不熟悉，甚至害怕操作。別擔心，由大台南公車志工擔任輔導員，透過講解、實地操作，引導民眾使用，許多長輩使用後發現，其實一點也不難，立即上手，成為公車ＡＰＰ愛用者。

市府推動智慧交通與高齡友善城市政策，重視長輩與身障者搭公車的便利性與安全性，由志工擔任智慧交通推手，協助民眾熟悉「智慧等車」系統，只要透過「大台南公車ＡＰＰ」或掃描虛擬智慧站牌QRcode，點選「我要上車」按鈕，即可通知駕駛有乘客等車，可選擇「輪椅上車」選項，貼心提醒駕駛預先準備，讓科技服務更貼近需要幫助的族群。

交通局說，科技應用最後目的，是讓城市更有人情味，學會按鍵使用，為台南公車增添溫度。活動連續舉辦三場，每場多達六至十位公車志工參與，展現跨齡共學與創新陪伴的志工精神。在志工指導下，許多長輩學會查詢操作和上車提醒設定，現場互動熱烈。

公運處表示，科技輔助、溫度同行，是台南公共運輸亮點，也鼓勵更多人加入志工行列，為台南交通盡心力。