大台南公車「智慧等車」服務再擴大 即日起市區公車上線啟用

▲大台南公車智慧等車，納入市區公車路線。

【記者 劉秋菊／台南 報導】大台南公車「智慧等車」服務功能上線以來迄今已突破45萬使用人次，即日起再度擴大服務範圍，納入台南市市區公車路線，連同先前上線的六大幹支線，台南市所有公車路線皆可使用「智慧等車」功能，從站牌即可直接通知司機有人等車，再也不怕公車過站不停，更是全國唯一普遍建置此一智慧功能的縣市。

▲手機操作。

交通局局長王銘德表示，在黃偉哲市長積極推動智慧交通政策下，全國首創的大台南公車「智慧等車」是針對「等公車」提出的全方位整體解決方案，民眾只要透過大台南公車APP、虛擬智慧站牌QRCode或候車亭鍵盤等3種方式，就能將訊號傳送到公車駕駛座旁的車機，提醒司機下一站有乘客要上車，不僅能有效避免公車過站不停，也降低司機行車壓力。

交通局長王銘德指出，大台南公車「智慧等車」服務113年6月起在70路、橘9、橘9-1等3條路線試辦成效卓著，隨即於114年1月納入新增六大幹支線公車提供服務，使用人次大幅成長亦收獲好評。

局長王銘德接著說，為整合新加入的市區客運業者不同車機介面，歷經一連串的系統開發、整合及實車測試，正式將市區公車納入「智慧等車」功能，本次新增市區公車25條路線，並同步建置150台車機及716處站位，完成後本市六大幹支線公車及市區公車路線及站位皆可使用「智慧等車」服務功能，是全國唯一提出全方位整體解決方案完成所有公車路線「智慧等車」功能建置的縣市，歡迎民眾多加利用。

局長王銘德說，民眾可透過大台南公車APP，點選要搭乘的路線和所在站位，或是用手機掃瞄站牌上的「虛擬智慧站牌」QRcode，顯示當站所有路線的預估到達時間，再按下「我要上車」按鈕，系統即可透過公車車機通知司機下一站有民眾要上車。

局長王銘德進一步指出，在APP和QRcode的智慧等車功能中，如果即將進站的下一個班次是低地板或無障礙公車，還會一併顯示「輪椅上車」的選項，搭乘輪椅的朋友也可勾選，提早提醒司機預備服務。

公共運輸處處長劉佳峰表示，智慧等車的功能可雙向通知司機和乘客，係為輔助提醒功能，公車進站時請乘客仍務必記得招手搭乘，更為可靠。（照片記者劉秋菊翻攝）

