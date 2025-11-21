大台南國際旅展熱鬧登場 台南友好城市齊聚展現國際交流成果

2025大台南國際旅展今日在大台南會展中心盛大開幕，大台南國際旅展今年邁入第14年，共吸引190個攤位參展，值得注意的是，包括日本滋賀縣、仙台市、山形市、別府市、宇佐市、水上町及宇土市、宇城市、美里町等台南友好城市，以及台南姊妹市菲律賓阿克蘭省都參與旅展，展現台南城市外交活躍。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 2025大台南國際旅展今(21)日在大台南會展中心盛大開幕，台南市長黃偉哲上午在議會接受媒體訪問時表示，大台南國際旅展今年邁入第14年，共吸引190個攤位參展，值得注意的是，包括日本滋賀縣、仙台市、山形市、別府市、宇佐市、水上町及宇土市、宇城市、美里町等台南友好城市，以及台南姊妹市菲律賓阿克蘭省都參與旅展，展現台南城市外交活躍。

黃偉哲指出，許多海外友誼城市的首長與代表，也特別在旅展期間來台南拜訪、交流，深化雙方情誼，顯見旅展不僅是行銷台南的國際舞台，更是國際間觀光交流的合作平台。他誠摯邀請全國民眾在11月21日至24日期間，到大台南會展中心走逛旅展，把最優惠的旅遊資訊與超值好康帶回家。

今年旅展國內外參展陣容十分多元，包括台南市政府、外交部雲嘉南辦事處、交通部觀光署西拉雅風景區管理處、苗栗縣政府、屏東縣政府、三地門鄉公所及多家觀光工廠等單位設置專區；海外展區則由日本、菲律賓、捷克、美國、英國等攜手打造豐富內容，日本主題館更集結14個縣市及3個單位組團設置21格攤位，呈現旅遊國家的魅力。

觀光旅遊局表示，今年台南館開幕特別推出「美食快閃」活動，限量發送姑姑茶葉蛋，引發民眾熱情排隊。旅展四天也準備多項互動好康，包括「FUN台南！讚」活動送限量銅錢餅；「限時按讚」活動每日抽魚頭君U型記憶枕、椪餅等好禮，數量有限、送完為止。現場亦安排舞台活動、特色展演與趣味遊戲，三大公協會──府城文化觀光產業協會、伴手禮產業發展協會、糕餅商業同業公會──也共同參與展出，展現台南多元觀光亮點。

此外，民眾也可順道前往同步舉辦的114年台南資訊月，台南市政府觀光旅遊局攤位推出三大抽贈獎活動，只要完成指定條件，即可獲得魚頭君娃娃、U型頸枕、icash、書套、撲克牌、USB閱讀燈、魚頭君面紙盒等多項好禮，提醒大家絕對不要錯過。

2025臺南購物節消費抽獎也已開跑至明年3月1日，於台南店家消費滿50元即可登錄參加，有機會抽中百萬名車、3C家電、住宿券等超值獎項。今年更導入「LINE官方帳號登錄系統」，民眾無需下載APP即可快速完成登錄。台南市政府邀請大家把握旅展檔期，安排台南多日旅遊，消費越多、把好禮帶回家的機會越大。

