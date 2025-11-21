大台南國際旅展 美英日菲設攤
記者盧萍珊∕歸仁報導
邁入第十四年的大台南國際旅展二十一日開幕，今年共有一百九十個攤位參展，另也吸引日本、美國、英國，菲律賓等國設攤，展現活耀的台南城市外交。
今年旅展參展陣容多元，包括台南市政府、外交部雲嘉南辦事處、交通部觀光署西拉雅風景區管理處、苗栗縣政府、屏東縣政府、三地門鄉公所及多家觀光工廠等設置專區；海外展區則由日本、菲律賓、捷克、美國、英國等，日本主題館更集結十四個縣市及三個單位組團設置二十一個攤位，呈現旅遊國家的魅力。
觀旅局表示，今年台南館開幕推出「美食快閃」，限量發送姑姑茶葉蛋，二十一到二十四日也準備多項互動好康，包括「ＦＵＮ台南！讚」活動送限量銅錢餅；「限時按讚」活動每日抽魚頭君Ｕ型記憶枕、椪餅等好禮，數量有限、送完為止。現場亦安排舞台活動、特色展演與趣味遊戲，包括府城文化觀光產業協會、伴手禮產業發展協會及糕餅商業同業公會也參展。
外交部領事事務局及外交部雲嘉南辦事處也設置「波鴿樂悠遊，旅安跟著走」主題攤位，宣導安全資訊及急難救助措施，現場舉辦「出國機票快閃抽獎」活動，當場抽出二位「台灣─越南來回機票」幸運得獎者，為活動助興。
