大台南旅展登場 遊日夯、國旅祭好康

大台南國際旅展21日至24日在大台南會展中心盛大登場。（曹婷婷攝）

疫後國旅冷，外交部雲嘉南辦事處統計去年護照申請量23.8萬件，今年1至11月18.3萬件，均高於疫情前同期平均量，顯示國人瘋出國程度。大台南國際旅展21日登場，民眾呼應時事「挺日」，日本攤位擠滿人潮，國內星級飯店則推住宿、餐券好康，搶攻明年住宿補助商機。「去墾丁不如去沖繩」話題在屏東縣議會發酵，屏縣交通旅遊處強調，當地仍有許多優質民宿可選擇。

大台南國際旅展今年共190個攤位參展，亮點是集結日本各地官方觀光單位的「日本主題館」。因日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」言論，使台灣湧現挺日聲浪。國策顧問康銀壽致詞時強調「中國不去日本觀光，我們就帶團去日本觀光」，更透露賴清德總統交代他盡快組一個2、300人團赴日旅遊，「這個重大任務，我們大家一起來完成」。

台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻表示，今年不只日本參展攤位增加，也有許多國內觀光工廠參展，星級飯店推餐券、住宿好康，希望帶動國旅商機。國旅面臨嚴重缺工問題，反映在成本上，政府明年將推住宿補助，公會也跟業者達成共識，希望不要漲價。

他提到，今年日本來台南旅客有成長趨勢，泰國、菲律賓、馬來西亞也有愈來愈多人來訪。觀旅局指出，今年1至9月遊客人次較去年成長51.34％，另觀光署台灣旅宿網數據顯示1至9月住宿率，成長1.83％。

墾丁觀光衰退，屏東縣議員盧玟欣21日在議會質詢時指出，網友常酸「去墾丁不如去沖繩」，為此，她特別上網查詢，發現沖繩假日房價落在新台幣4000多元到1萬多元，墾丁則是3000多元到6000多元，希望縣府建立民宿平台，方便旅客也保障合法民宿。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維回應，批評的人很多沒有來過墾丁，交通部觀光署旅宿網本就有全台合法民宿旅館的價位與房間介紹，縣府也有舉辦金鑰獎，墾丁仍有許多優質民宿可選擇。