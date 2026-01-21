大台南總工會接力號召各單位愛心迎新年 贈弱勢及職災勞工物資

大台南總工會統籌集結南市勞工志願服務協會等單位共同寒冬送暖，勞工局長王鑫基陪同致贈物資給30戶職災、弱勢勞工家庭。（記者李嘉祥攝）

農曆年節將至，臺南市政府勞工局媒合各工會寒冬送暖行動再出發，大台南總工會21日統籌集結社團法人台南市勞工志願服務協會等單位共同送暖，另大台南總工會理事鄭清藤及許麗煌也捐贈關懷紅包、禮券、喜憨兒開運年菜、年節禮盒、意麵、泡麵、白米、衛生紙、餅乾、旅行袋、牛奶飲品、瓶裝水等多項物資；勞工局長王鑫基陪同大台南總工會人員致贈給30戶職災、弱勢勞工家庭，讓他們感受社會的關懷與溫暖。

參與此次送暖行動單位包括台南市油漆工程業職業工會、大台南網路購物服務人員職業工會、統一企業公司企業工會、奇美實業公司工會、國立新化高級工業職業學校校友會、臺南市福爾摩沙美業菁英獅子會、社團法人臺南市生活美容發展協會、台南市美髮及美容美體業產業工會、台南市文化創意美學職業工會、台南市各業工人聯合會、大台南花藝設計製作職業工會、台南市運動場所服務職業工會、社團法人中華亞洲智能健康促進協會、大台南鑲牙齒模承造業職業工會、大台南外燴服務工作人員職業工會等。

寒冬送暖團首站到新營區關懷於上班途中車禍腦部受傷成植物人的陳姓案主，發生職災事故後，案父為照顧案主無法穩定工作，家庭經濟受影響。勞工局職災勞工專業服務人員除定期關懷及給予職災權益協助，此次也結合工會到府發送關懷物資與紅包，傳達臺南人情味與支持。

大台南總工會理事長鄭山林表示，「有情有疼心ㄟ厝」房屋修繕計畫由大台南總工會結合勞工志願服務協會、木工、泥水、電氣、油漆、電子加工、鋁製品、餐飲等工會及正懿公司志工發揮所長、付出愛心協助職災、弱勢家庭，截至目前已完成322戶；考量許多職災、弱勢勞工家庭經濟困難，每年春節前與勞工志願服務協會連結多個工會，包括統一、奇美等企業基層工會響應捐贈愛心物資，致贈給職災、弱勢勞工家庭，除分送過節溫暖，也讓他們知道寒冬中不孤單，感受各界的實質的關心與支持。

勞工局長王鑫基指出，服務職災勞工與修繕弱勢戶過程中偶會發現有困苦家庭需要協助，感謝大台南總工會與勞工志願服務協會等單位多年來鼎力相助發送物資，以行動幫助弱勢家庭，熱心公益腳步不停歇，逐漸形成愛的循環，未來也會持續努力，藉由民間與政府合作，幫助更多弱勢族群與職災勞工。