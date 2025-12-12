大台南近15年防災擔當閃電卸任 黃偉哲勉予同意消防局長李明峯請辭

台南市消防局長李明峯（圖）在大台南任職消防局長近15年時閃辭獲准。（圖／翻攝自台南市消防局官網）

台南市府發言人田玲瑚今（12）日表示，台南市消防局長李明峯因個人因素請辭一案，台南市長黃偉哲已經同意並於隔日起生效，消防勤務運作一切正常平順，請民眾放心。

台南市長黃偉哲（圖）已同意台南市消防局長李明峯請辭案。（圖／方萬民攝）

台南市消防局長李明峯今天凌晨突然退出消防局內部工作群組和市府局處首長群組震撼各界並於今日請假一天，下午田玲瑚證實李明峯已經向黃偉哲請辭，並於隔日生效。據了解，李明峯是台南市與台南縣合併升格院轄市後首任消防局長，從2010年12月25日任職至今快15年之久，近期李明峯因高齡長輩身體出狀況等因素身心疲憊，儘管近日仍照常參加消防局內部會議與消防之友聚會，但倦勤之意早已甚囂塵上，12日凌晨「退群」與當日上午正式提出辭呈等行為，在在跡象都證實他將離開。

台南市升格以來獲得不少消防榮譽肯定。圖為台南市政府消防局11月辦理消防機器人演練。（圖／翻攝自台南市消防局官網）

田玲瑚除了證實辭職消息外，也回顧李明峯任內推動消防救災、緊急救護與防災整備等多項制度改革，確實在消防職安與救護量能上有顯著成果，比方台南市消防隊在全國緊急救護技術員選拔中多次奪冠，更曾抱回全國十大傑出救護技術員第一名，實打實地展現隊伍專業實力。

田玲瑚進一步指出，台南市升格以來累積成功急救心肺功能停止（OHCA）病患達上千件，不少民眾因為緊急搶救被救活康復出院，這是台南救護體系的重要里程碑。另外義消及消防同仁也多次獲內政部消防署「鳳凰獎」楷模，志工菁英獎台南更是常勝軍，這些都是李明峯任內卓越的成績。

田玲瑚重申，李明峯因家庭因素請辭案已由黃偉哲准辭，市府將儘速進行人事徵詢規劃，確保各項消防業務順利推動，持續守護民眾生命財產安全。

