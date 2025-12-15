大同三地拚變更 約80公頃點石成金

外傳大同公司擬把三地做變更，市場人士則估算開發價值上看千億。圖為三立董事長張榮華。（本報資料照片）

外傳大同公司規畫把座落北市中山區中山北路三段、基隆市尚志貨櫃場及桃園大園土地，分別變更土地使用分區，朝商業區、住宅區及工商綜合區開發，地方憂心，若未妥善規畫恐導致交通壅塞及飆漲的房價更惡化。市場人士則估算三地變更後的開發價值上看千億，後續如真能落實，獲利相當可觀。

大同公司總部及大同大學座落於北市中山區中山北路三段，靠近花博的精華地段，但該地段大部分區域屬「第三種工業區」用地，占地高達11.32公頃，近期傳出大同預計變更土地使用分區，朝商業區或複合式開發。

北市都發局回應，未接獲大同大學範圍內土地申請都市計畫變更，若用地後續辦都市計畫變更，應符合「都市計畫工業區檢討變更審議規範」規定。

此外，大同公司早年在基隆市安樂區樂利三街設有「尚志貨櫃場」，靠近國家新城社區，占地高達13公頃，由於基隆港吞吐量減少於民國102年歇業，出租給物流業者作倉儲使用，大同規畫變更為住宅區。

基市都發處長謝孝昆指出，確實有收到大同公司提出意願，但尚未進入變更程序。該區作為倉儲長期有大車出入，若變更為住宅區，雖然交通事故風險降低，但恐造成更多小型車湧入，導致交通瓶頸，所以會希望業者朝「特定專用區」申請變更，除住宅區外，也要有公共設施如運動空間回饋給地方。

大同公司在桃園大園有17萬坪土地，目標期從工業區變更為工商綜合區，規畫發展為保稅醫療園區、展覽館，或與國際科技大廠合作蓋AI資料中心。桃園市經發局指出，廠區位於經濟部開發產業園區內，相關土地使用需符合產業創新條例以及其子法，目前大同未向市府提出任何申請案，產業園區各種用地用途都需符合規範，變更為工商綜合區可能有所不符。