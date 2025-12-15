大同內外交迫！工程會停權、天價賠償雙重夾擊 今年每股恐「虧6元」

大同今年營運可說屋漏偏逢連夜雨，4月遭工程會停權三年，公家標案案源出現大缺口，近日與中國華映間的官司又遭大陸法院判賠約131億元定讞，今年恐出現每股高達6元虧損泥淖。三立集團董事長張榮華豪砸50多億元入主大同後，營運挑戰更形艱鉅，如何擺脫「大同只能靠處分資產獲利」的標籤，考驗新經營團隊的能力。

圖為大同公司外觀。（圖/資料照）

大同近期可說風波不斷，先是國內遭停權引發後續一連串的案源缺口，將衝擊未來業績，在國內同業大啖台電強韌電網計畫、公共工程大單商機之際，大同未來幾年只能乾瞪眼。

廣告 廣告

大同因替子公司台灣華映連帶保證影響，遭中國華映求償，13日獲中國大陸最高法院判決，維持一審原判大同需賠償中國華映人民幣30.29億元（約合新台幣131億元）。大同指出，依大陸司法救濟途徑並提請再審，並根據台灣法令阻止其在台灣執行。

大同投資中國華映科技事件簿。 （圖/資料照）

據悉，無論後續發展與該判決能否翻盤，大同會計帳上須先行提列賠償損失，加計利息，預估今年財報將出現每股逾6元的虧損，虧損恐創近年之最。

緊接年底將改選大同董事會，張榮華提名多位從非相關行業的媒體人擔任董事，引發外界、小股民對新經營團隊專業度質疑。

大同自王光祥、鄭文逸取得經營權以來，為快速改善公司財務體質，去年接連處分芙蓉大樓、復興南路二件精華區資產，每股純益衝上6.46元高峰；今年前三季每股獲利0.65元，不過因中國華映求償官司，大同帳上恐出現大額虧損，也把過去處分活化資產的利益幾乎歸零。

大同核心事業－電力事業群，有高達約9成的案源來自國內，並有超過一半來自台電等公家標案，未料今年4月遭工程會停權三年，拱手將標案訂單讓給同業，國內標案歸零，將對後續營運帶來衝擊；大同雖欲開發海外市場，也轉向國內民間電力設備市場爭取訂單，但短期內恐難彌補國內遭停權的龐大業績缺口。

相較國內重電、機電業競爭對手，近年在國際市場大有斬獲，且搭上AI熱潮，獲市場投資人認同，股價紛紛表態走高；反觀大同資格最老，進度卻明顯落後。

張榮華入主大同後，極力想撕去前朝「重資產開發、輕本業」的標籤，但網路上對他投資大同背後目的的質疑聲浪沒停過，直指看上大同的資產，特別點出是身價最高的大同大學及大同總部土地，有望「釋放更高開發價值」。營運考驗接踵而來，外界都在看張榮華如何接招。（工商時報郭及天報導）

※本文授權自工商時報，原文見此。

【延伸閱讀】

年底作帳倒數 16檔潛力股投信買 不只AI 這檔重電股也入名單

愈跌愈買？18檔ETF人氣登高 0050居第二 買盤卡位債券型ETF除息行情

台積熊本二廠傳停工 一廠也有異動 釋放什麼訊息？

延伸閱讀

北市八連霸綠議員李建昌喊交棒！親曝接班人是「他」

冬天紫外線比夏天更毒！醫揭太多人眼睛默默被傷害

雪梨海灘光明節活動爆槍擊 目擊者：至少10人倒地