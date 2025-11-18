大同分局暖警護送迷途女子返家 家屬感謝：會更加陪伴

【警政時報 記者戴昱弘／台北報導】大同分局寧夏路派出所副所長劉威廷日前巡邏至捷運站附近時，接獲熱心民眾報案，指稱有一名女子眼神呆滯、疑似迷路站在路口，情況相當危險，需要立即協助。劉副所長獲報後火速抵達現場，發現該名中年女子神情茫然、步伐不穩，一直重複說著「我想回家」，但卻無法陳述方向。

員警步行陪同，並牽引護送。（圖／記者戴昱弘翻攝）

劉副所長耐心安撫並逐步詢問，女子才緩慢說出姓名與生日，警方隨即透過警政資訊系統查詢到其身分與住址。考量女子情緒不穩定，劉副所長決定全程陪同，引導並慢步護送返家。抵達後，女子的父親見狀又驚又喜，並向員警談起女兒的過往，表示她自幼要求完美，卻在升學壓力下因多次聯考受挫心理受創，自此封閉自我，精神狀況起伏不定，家人也深感無奈。

廣告 廣告

家屬對警方的協助深表感謝，並承諾將更加照顧與陪伴，以避免類似事件再次發生。

萬華分局寧夏路派出所副所長劉威廷。（圖／記者戴昱弘翻攝）

大同分局提醒，如家中有失智、精神疾病或易走失家人，除了加強陪伴，也建議利用手機定位、佩戴聯絡資訊配件，或透過社福資源進行照護，以提升安全性，遇有突發狀況也能更快協助返家。

更多警政時報報導

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光

【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光