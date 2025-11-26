大同分局破獲恐嚇集團 觀光飯店等恐嚇 滋擾案

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大同分局自114年8月19日起至同年9月13日間，陸續多次接獲大同區觀光飯店及會計師事務所報案，指稱遭人催討債務、灑冥紙及丟雞蛋等恐嚇情事，後由相關當事人至大同分局報案提告恐嚇及恐嚇取財等，遂由大同分局主動積極調查。

除蒐集相關事證外，大同分局並報請轄區士林地方檢察署檢察官指揮偵辦，據悉該催討債務集團，係以潘姓主嫌為首之不法組織，每次前往討債分別由2至5人不等，並於現場路邊、櫃檯或辦公室發送傳單、灑冥紙、以大聲公喊話及丟擲雞蛋等情事，造成現場人員內心恐懼及來往路人圍觀等，影響社會治安重大。

大同分局執行內政部警政署掃黑專案行動，於11月13日將潘嫌等5人全數拘提到案，並起獲相關行動電話、本票影本等，依刑法恐嚇、恐嚇取財及組織犯罪等罪嫌，移送臺灣士林地方法院偵辦，並持續清查有無其他共犯。