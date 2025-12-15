大同利空炸彈引爆！跌停委賣張數曾破10萬張 重訊止血失靈

大同（2371）13日突發重訊，確定遭大陸最高人民法院判決大同需賠償中國華映人民幣30.29億元（約新台幣131億元），影響每股獲利超過6元，受利空消息影響，大同今（15日）開盤跳空跌停，盤中賣壓持續擴大，跌停委賣張數一度突破10萬張，市場籌碼全線鬆動。

大同因替子公司台灣華映連帶保證影響，遭中國華映求償，13日獲中國大陸最高法院判決，維持一審原判大同需賠償中國華映人民幣30.29億元（約合新台幣131億元）。大同指出，依大陸司法救濟途徑並提請再審，並根據台灣法令阻止其在台灣執行。

大同13日於重訊說明會中強調，將依大陸司法救濟途徑提請再審，並根據台灣法令阻止在台灣執行。此外，大同並強調目前資金充沛、財務健全，足以應對突發性財務風險，強調判決結果不影響公司營運。

儘管如此，市場仍擔憂此案後續發展，無論判決是否成功翻盤，大同會計帳上都需要先提列131億元賠償損失，預估今年財報將出現每股逾6元的虧損，虧損恐創近年之最，時間點極可能落在今年第四季。

此外，大同董事會年底緊接著將舉行改選，張榮華提名多位從非相關行業的媒體人擔任董事，引發外界、小股民對新經營團隊專業度質疑。

大同股價今日開盤一字跌停、下跌3.5元，跌破所有短期均線，賣壓深沉持續湧現，盤中跌停委賣張數一度突破10萬張，截至收盤仍有超過7萬張賣單高掛。（工商時報曾宇平報導）

