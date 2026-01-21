大同前副董事長吳振隆疑涉內線交易 檢調14處搜索

士林地檢署。侯柏青攝



有西門町地王，綽號「古錐董」的吳振隆，去年10月卸任大同公司副董事長職務，今日傳出疑涉及一起內線交易案，士林地檢署於今(1/21)日下午指揮調查局北機站兵分14路，前往吳振隆的住居處執行搜索，並傳喚多名涉案人到案說明。全案目前正朝違反《證券交易法》方向偵辦，據悉全案與大同無關。

吳振隆現年約70歲，雖僅具高中學歷，卻以精明的商業手腕累積百億身家。早年自台北大稻埕布行起家，從業務助理一路打拼至創業經營布料買賣，並成功創立JUN男裝品牌。此外，他還擔任HBO台灣代理商永鑫多媒體董事長，並曾出任台南新永安有線電視董事長。2016年，他將新永安售予台數科，進帳數十億元；次年1月，更以22億元購入好樂迪西寧南路大樓，引發西門町房地產市場高度關注。

吳振隆在西門町擁有多筆商業地產，包括峨眉街37至45號連排店面，其中超過一半店面為其於2004年購入。根據商仲業者透露，僅此批店面每年租金收入即高達近億元，奠定其「西門町地王」的地位。

除了房地產投資，吳振隆近年亦涉足生技產業。然而，他因誤信友人吳旭昇透過LINE傳送的合作意向書圖檔，投資虛構的「賈博士團隊」所開發的牛樟芝新藥項目，3年間陸續投入逾3億元資金，最終發現遭詐騙憤而提告。台北地檢署調查後，認為陳柏良、徐國峰及其他涉案人員涉嫌詐欺罪，依法提起公訴。至於吳旭昇則被認定不知情，獲不起訴處分。目前該案仍在台北地院審理中。

去年7月，大同公司公告董事會法人代表變更，由三立電視董事長張榮華接替原代表顏大和。同時，包括鄭文逸、蔣東濬、吳振隆、王光祥等主要股東陸續減持大同股份。同年10月9日，吳振隆辭去大同副董事長、大同資產開發股份有限公司董事長及上櫃子公司大世科董事長等核心職務。

隨著大同內部權力結構調整，吳振隆逐步退出集團經營核心。外界普遍解讀其動向為高點出場並轉向私人投資布局。然而，卸任後不久即傳出遭檢調搜索的消息，再次引發外界高度關注。後續進展仍有待司法單位進一步釐清。

