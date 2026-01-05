大同區談建設不談選舉？王世堅表態「不選但幫忙」 蔣萬安低調回應

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市長蔣萬安今（5）日出席「市長與里長有約」大同區場次，針對地方建設進度、交通路網與公共設施規劃逐一說明，並強調市府將持續透過基層座談，推動符合地方期待的市政工作。面對外界關注選舉動向，現場有記者提問王世堅表態「不會參選但百分之百會幫忙」是否影響選舉佈局，蔣萬安也回應，「離選舉還有很長一段時間」，現階段仍以市政與基層溝通為優先。

蔣萬安表示，「讓大同區從過去的交通末端，轉變為重要交通節點。」（圖／北市府提供）

蔣萬安指出，大同區多項重大建設近年持續推進，市府透過都市更新政策加速老舊社區重建，其中「斯文」系列都更案已陸續取得進展，包含斯文二期完成簽約，三期推動完成，一期也持續整合中，希望不斷整合、跨門檻，「持續加速往前推進」。他也提到，防災型都更與都更8箭政策並行，目標是兼顧安全與居住品質。

除住宅更新外，大同區的環境與交通建設同樣是里長關注重點。蔣萬安表示，淡水河岸改造工程目前已進入施工階段，相關工程正如火如荼進行。同時，捷運「六線齊發2.0」計畫也逐步落實，里長高度關切的民生汐止線，市府正規劃延伸至大稻埕，納入捷運路網，並與多條捷運線串聯轉乘，「讓大同區從過去的交通末端，轉變為重要交通節點。」

在公共服務設施方面，蔣萬安也提到，聯合醫院中心院區醫療大樓的新建工程，以及多所校舍改建計畫，都是市府目前推動的重點，包括大同國小、雙連國小等校園改善工程，將持續依計畫推進。他強調，今天的座談是要持續聆聽里長意見，讓市政推動更貼近里民與市民需求。

對於媒體詢問民進黨立委王世堅表示「不會參選但百分之百會幫忙」的說法，是否牽動選舉布局，蔣萬安回應時刻意降溫。他表示：「離選舉還有很長一段時間，我們今天持續地在基層，跟里長以及跟所有地方的領袖見面」，持續聽取地方的意見，來推動各項行政。

