大同南京西路晚間突發電箱火警 星巴克店員英勇滅火畫面被讚爆

南京西路電箱突竄火光嚇壞路人，星巴克店員秒衝救火帥氣身影被讚爆。（示意圖／達志影像）

台北市大同區南京西路135號於10日晚間7點多發生一起火警事件，現場為路旁電箱疑似因外部線路起火燃燒，火勢面積約1平方公尺。由於事發地點位於人來人往的商圈路段，周邊餐飲與店家密集，火警發生當下一度引起民眾關注，所幸並未造成人員傷亡。

值得一提的是，火勢尚未擴大前，附近一間星巴克的店員率先察覺異狀，發現電箱冒煙起火後，立刻通報同事並迅速拿起店內的滅火器衝出店外。從網友拍攝並上傳至Threads的影片中可見，該名店員操作滅火器時動作熟練、姿勢穩定，先拉開安全栓，再對準火源底部持續噴灑，展現出良好的安全訓練與臨場反應能力。

廣告 廣告

影片曝光後隨即在網路上引發熱烈討論，不少網友大讚該名店員冷靜又勇敢，成功在第一時間控制火勢，避免火警進一步蔓延。留言區中，有人認為這顯示企業平時對員工的消防教育確實落實，也有人直言「這樣的員工真的值得公司表揚與獎勵」。還有網友表示，看到店員從容不迫地處理突發狀況，讓人對公共場所的安全意識更有信心。

消防單位隨後到場確認火勢已被撲滅，並針對起火原因進行後續檢查。這起事件也再次提醒，基礎消防訓練與第一時間的正確應變，往往能在關鍵時刻發揮極大作用。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

親密後才知不是女友？郭書瑤被「我們不適合」一句話消失 情緒潰堤機上痛哭

「記憶體＋面板股」下周抓去關禁閉 處置期間一次看

爆笑誤會！薔薔被當成柬埔寨斷腿女 她崩潰回應：救也太慢