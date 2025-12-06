大同國小90年校慶 蔣萬安同賀

台北市長蔣萬安與教育局副局長廖文靜蒞臨，與全校師生及來賓共同慶賀大同國小九十週年生日。(記者王誌成攝)

記者王誌成∕台北報導

台北市大同區大同國小於六日舉辦「一一四學年度暨九十週年校慶體育表演會」，配合校舍改建，本次活動主題為「繽紛９０．共築願景─再造大同新樂園」。此次活動特別邀請台北市長蔣萬安與教育局副局長廖文靜蒞臨，與全校師生及來賓共同慶賀大同國小九十週年生日。

蔣萬安表示，大同國小從日治時期設立至今，一路培養了許多優秀人才，學校的孩子們在學業及才藝比賽中表現都非常傑出，例如擊藝社在打擊合奏項目中獲得優等，游泳隊更創下多項大會紀錄，感謝歷屆校長及教師們的努力。

為了持續支持大同國小的發展，蔣萬安表示已投入二千三百萬進行校舍的屋頂及外牆整修，明年度將協助進行校舍的拆遷重建，以提供更安全、舒適的學習環境。蔣萬安進一步說，為了促進學生健康，將於明年九月開始延伸鮮奶免費供應政策至國中，讓所有學生均能受惠。

近年來教育成果豐碩，不僅榮獲台北市一一二年度優質學校「學生學習單項獎」及一一三年度優質學校「資源統整單項獎」，更以「大同教享閱」校訂課程為核心。學校的游泳隊更是重點運動項目，屢次在各項全國與地方比賽中奪得佳績，近三學年度總計獲獎達四百二十二次。