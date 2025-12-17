大同多事之秋股價陷30元保衛戰 中國官司判賠131億有望回沖

大同11月營收年月雙增，創近8年同期新高，但近期官司判決讓股價疲軟。（翻攝畫面）

老牌家電大廠大同，最近焦點集中在華映案判賠、財務衝擊，以及年底改選董事與土地資產，讓17日股價成了30元保衛戰，不過針對中國法院判賠131億元一事，大同證實，將會以最嚴格的會計準則進行提列，待台灣司法程序後，進行金額回沖。

大同13日於重訊記者會提到，收到中華人民共和國最高人民法院訴訟判決結果，要向中國華映科技支付業績補償款，金額約人民幣30.29億元，約新台幣131億元。策略長丁爾昆表示，將依中國大陸的司法救濟途徑提請再審，並根據台灣法令阻止在台灣執行。

據了解，依《兩岸人民關係條例》第74條，「在大陸地區作成之民事確定裁判、民事仲裁判斷，不違背台灣地區公共秩序或善良風俗者，得聲請法院裁定認可。」，所以若是中國大陸有判決，在台灣執行時，需要台灣法院同意。

不過市場仍擔憂此案讓大同的會計帳上提列131億元賠償損失，今年財報將出現每股逾6元的虧損。

有媒體報導，大同將會在本月一次性全額先行提列或有損失，此舉將影響公司每股盈餘EPS約6.09元。而大同稍後對本刊表示，公司將以最嚴格會計準則進行提列，待台灣司法程序後，進行金額回沖。

大同近來屋漏偏逢連夜雨，今年4月遭工程會停權三年、不能做公家標案，近日與中國華映的官司又遭判賠，消息出現後的第一個交易日股價跳空跌停，一路鎖死到收盤。

不過15日股價重挫後，16日卻出現神祕買盤敲進，盤中甚至一度逆勢大漲6.6％，終場小跌約0.3％，17日則是收在30.2元、跌4.12％，但其實早盤時一度翻紅，法人表示，也是因重量級高息ETF群益台灣精選高息（00919）換股出爐，成分股刪除大同，引發賣壓。

