大同大學國際移動力課程 鼓勵學生勇敢飛、別設限

大同大學國際長楊祝壽赴德國紐倫堡科技大學教授科技英文。（大同大學提供）

記者蔡琇惠／台北報導

想出國留學交換，大同大學新學期將開設「國際移動力」課程助學生跨出第一步!

內容包括心理建設、英文膽量訓練、文件準備以及海外緊急事件處理等等，讓出國留遊學不再是艱難夢想。課程亦計畫帶領同學赴菲律賓、馬來西亞上課，部分費用由校方補助。為了鼓勵同學，國際長楊祝壽還花了60分鐘作答115年學測英文試題，用行動力告訴學生「人生不要自我設限」。

楊祝壽表示，校方以及各系所都提供出國交換、實習機會以及補助，「沒有被充分利用，實在太可惜。」細究同學不想出國交換或留學，原因大多是：「覺得英文不夠好」、「有點擔心自己出國」、「不知道要怎麼準備」、「費用考量」。

為了鼓勵同學，楊祝壽花了60分鐘作答115年學測英文試題，結果選擇題部分「答對的題目比答錯的少一點」、「比當年有寫作文的成績還高」。知道自己考試不會拿滿分，還可能被揶揄「老師也考不好」，依然願意裸考上陣，過程中因為老花眼看考卷很吃力，一度想要放棄，他說：「只想告訴同學，考試成績不代表一切，我自己這些年來也一直在進步，所以不要自我設限，多講多接觸英文，出國照樣可以溝通、讀原文書和發表論文。」

「國際移動力」微型課程就是在替同學們解決這些問題，內容著重在心態釐清、實際案例分享以及出國體驗。希望透過課程，讓同學知道「語言不是障礙，不敢走出去才是關鍵。」藉由學長姐分享以及海外緊急事件處理，如護照遺失、生病就醫、詐騙辨識等等，培養學生獨立解決問題的能力。

課程另一個重點是，師生將一起飛到馬來西亞和菲律賓，與該國的學校和志工交流，「體驗出國交換」，有了經驗就可以複製成功，對於以後出國留學、交換更有想法，並且付諸實踐。