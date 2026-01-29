大同大學國際移動力課 解決學生出國交換疑難雜症

大同大學國際長楊祝壽赴德國紐倫堡科技大學教授科技英文，他鼓勵學生不用怕英文。(大同大學提供)

大同大學鼓勵同學出國交換留遊學，拓展國際視野。(大同大學提供)

許多學生想出國當交換生，卻不知從何入手，甚至會擔心英文不好、無法適應生活等，大同大學看見學生的需求，新學期將開設「國際移動力與跨文化溝通」課程，內容包括心理建設、英文膽量訓練、文件準備以及海外緊急事件處理等等，讓出國留遊學不再是艱難夢想。另外，課程也將帶領同學赴菲律賓、馬來西亞上課，部分費用由校方補助。

大同大學國際長楊祝壽表示，學生對原文書及英文的恐懼，讓他們裹足不前，也因此學校及各系所提供很多交換名額，卻沒有充分被利用，很是可惜，為了鼓勵學生英文一點都不可怕，楊祝壽親自上陣，作答115年學測英文試題，結果選擇題部分答對的題目比答錯的少一點，他表示，想藉此告訴學生，考試成績不代表一切，老師這些年來也一直在進步，所以不要自我設限，多講多接觸英文，出國照樣可以溝通、讀原文書和發表論文。尤其現在還可藉由AI協助學習英文，同學們真的不用害怕。

廣告 廣告

而為了幫助學生克服「覺得英文不夠好」、「有點擔心自己出國」、「不知道要怎麼準備」、「費用考量」等林林總總的問題，大同大學新學期將推出「國際移動力」微型課程，替學生解決出國交換的各種問題，內容著重在心態釐清、實際案例分享以及出國體驗，希望透過課程，讓學生知道語言不是障礙，不敢走出去才是關鍵，並藉由學長姐分享以及海外緊急事件處理，如護照遺失、生病就醫、詐騙辨識等，培養學生獨立解決問題的能力。

課程也將安排師生一起飛到馬來西亞和菲律賓，與該國的學校和志工交流，體驗出國交換，希望透過成功經驗的複製，讓學生以後出國留學、交換更有想法，也能勇敢追夢。