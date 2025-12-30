大同張榮華：中國華映判決不會影響正常營運

（中央社記者潘智義台北30日電）大同公司今天舉行股東臨時會，董事長張榮華表示，針對中國華映科技訴訟案件，依據近期經會計師查核的財務報告，公司目前現金及約當現金約新台幣287億元，資產總額約1480億元，整體財務結構穩健、資金充裕，加上海外市場持續成長，判決不會影響公司營運。

張榮華指出，對於中國華映科技訴訟案判決結果深感遺憾，大同將持續依循中國司法救濟程序提出再審，同時也會依據台灣法律，阻止該判決在台灣執行，全力守護公司與股東的權益。

展望2026年，張榮華說明，大同將持續深耕核心事業，聚焦「電力與資訊、能源與科技、家電與地產」3大主軸，6大事業群旗下包含電力設備、馬達、智慧解決方案、系統整合、先進電子及家電電子等全面展開，加速升級轉型。同時，也會積極尋找國內外策略夥伴，爭取AI資料中心建置等新商機，拓展全球市埸。

張榮華說明，2025年對大同來說是充滿挑戰的1年，不過大同仍交出一張穩健的成績單。根據合併財務報告，第3季合併營收達134.88億元，較去年同期成長11%，顯示核心業務競爭力持續提升，營運體質也更加穩健。

在重電事業方面，大同已延攬同時具備重電及人工智慧（AI）專業背景的張松鑌出任總經理，負責重電事業群的海內外布局，並帶領團隊接軌AI浪潮，強化未來成長動能。

另外，大同旗下新能源事業持續深化布局，涵蓋太陽能、儲能、綠電交易、充電樁安裝與淨零解決方案，逐步建構完整的能源價值鏈，並積極爭取大型儲能系統建置與商用整合市場的機會。

大同旗下大世科在AI全方案、資安與整合通訊服務等領域的布局，也持續帶來穩定的獲利動能；在資產開發領域，大同未來將聚焦「智能廠辦」與「智慧住宅」等核心開發方向，全面推動集團資產的高價值活化。

目前，大同資產所推動的「大同新豐采」預售建案已順利完銷，而指標性建案「大同新紀元」正依計畫穩健推進中。

展望未來，張榮華表示，將持續放大既有資產潛力，強化資產配置效益，為公司創造更長期且穩健的價值回報。（編輯：張均懋）1141230