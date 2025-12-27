大同後天改選董事 進入3.0時代
大同十二月卅日將召開股東臨時會全面改選董事，隨著董事候選人名單揭曉，外界認為，這不僅是一場單純的席次更迭，更象徵著大同正式終結過去各方勢力共治的紛擾，全面進入三立集團董事長張榮華主導的「大同三點○時代」。
此次董事改選核心意義，在於張榮華陣營勢力的全面進駐與經營權的徹底整合。在九席董事（含三席獨董）候選名單中，張榮華及其相關席次已穩占過半，且名單中具備媒體背景者高達六席。意味過去市場派四大股東分治的局面將走入歷史，大同經營權整合將由張榮華全面主導。
觀察名單組成，張榮華延攬三立總經理高明慧、靖天總裁陸醒華進入董事會，並找來前台泥總經理、現任緯來電視網董事長李鍾培，以及前工程會副主委葉哲良，與曾任新光銀行資深副總經理、現為鼎喆國際商務法律事務所主持律師的陳建成擔任獨董。
張榮華今年八月入主以來，首先是成功解開長年土地活化僵局，與林家達成共識，啟動價值數百億元的中山北路總部開發案。其次是人才布局，親自延攬重電戰將張松鑌出任總經理，目標直指人工智慧（ＡＩ）數據中心與電力系統的龐大商機。
近期，張榮華更針對延宕十年的中國華映案，主導一次性提列逾百億元損失，徹底切割歷史包袱。此舉雖重擊短期帳面，卻為明年回歸重電本業、輕裝上陣掃清障礙。
隨卅日股臨會改選底定，大同董事會將化身轉型決策中樞，藉由能源轉型與資產開發，目標翻轉為具國際競爭力的電力系統整合商。
