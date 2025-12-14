大同敗訴！ 華映案遭陸判賠131億「衝擊股價」

針對華映案遭陸判賠131億元，大同將提再審。（圖：大同公司臉書）

大同（2371）13日重訊公告，接獲大陸最高人民法院終審判決結果，原屬大同集團旗下的華映百慕達，須向中國華映科技支付業績補償款約人民幣30.29億元（約新台幣131億元）。大同表示，將尋求大陸的司法救濟，並以台灣法令，阻止其在台灣執行。

大同強調，為充分維護公司及股東權益，經徵詢專業律師意見後，將立即啟動審判監督程序，提請再審，並循兩岸法律途徑救濟，爭取最佳處理結果。

針對財務影響，大同說明，公司財務結構穩健，近期經會計師核閱財務報告，現金及約當現金近287億元，資產總計近1480億元，資金充裕，足以應對突發性財務風險。

據指出，全案源於2009年，大同前子公司中華映管（華映）在大陸上市時的「業績承諾」，最終判決大同公司與華映負有連帶清償責任，金額約新台幣131億元。

儘管對岸判決在台執行力仍待台灣法院裁定，惟大同依循會計準則仍應先行提存備抵損失，預計每股虧損逾6元，業界推估，大同很可能在今年第4季財報就會提列。

