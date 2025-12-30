大同新時代1》張榮華掌百年老店 要用媒體業思維改造大同

2025年歲末，台北中山北路上的大同總部大樓內，空氣中透著一股百年老店翻新的躁動。大同於30日召開股東臨時會全面改選董事，由三立董事長張榮華正式全面掌舵，象徵這家百年老店正式進入新時代。

大同董事換血進入新時代

「觀察新的董事會名單，包括您在內，多數相關成員都具有媒體背景，請問團隊在經營媒體的思維下，將來要如何帶領大同？」一名股東在大同股臨會上，單刀直入地向大同董事長張榮華提問。

30日，大同召開股臨會全面改選董事，由張榮華全面主導董事會，新的董事成員包括張榮華在內，還有三立總經理高明慧、靖天集團總裁陸醒華、大股東王光祥女兒王雅萱、前東森新媒體控股公司執行董事黃寶慧、前三立電視新聞部經理許良源，另有緯來電視董事長李鐘培、環球晶首席顧問葉哲良、鼎喆國際商務法律事務所創辦人陳建成等人擔任獨董。

仔細看這份名單，在9席董事中，有6席具有媒體業背景，讓外界不禁好奇，新團隊究竟要如何帶領大同？對此，張榮華在會中打破沉默，拋出「效率至上」的治理邏輯，試圖用媒體業的快節奏，整頓這具龐大而遲緩的軀殼。

張榮華的管理學：「讓對的人上車」

張榮華直言，經營媒體的核心競爭力在於「效率、精準與對市場的敏感度」，這些特質在任何產業的治理上都是共通的。他不要求自己成為重電專家，但延攬專業經理人，如具備AI與重電雙背景的總經理張松鑌，讓專業人才在正確的位置上發揮作用，而他則負責「資源整合」與「文化重塑」。

張榮華透露，自己上任滿月便向全體同仁發出一封信，核心原則只有一個：「讓對的人上車，讓不適合的人下車。」這並非口號，而是正在進行中的組織洗牌。他強調，這項「管理工程」並非針對個人，而是要讓組織運作回歸績效與制度的軌道，目前相關人事調整已初步到位，團隊輪廓逐漸清晰。

當媒體思維撞上百年重工業

張榮華進一步解釋，大同不需要更多傳統的官僚體系，而是需要一套能快速對應市場變化的「透明制度」。他將媒體業講求時效的DNA帶入大同，透過每月財報與KPI的嚴格檢核，打破過去大同內部溝通的藩籬。他承諾，新團隊將以績效導向為唯一標準，讓這家百年老店展現出前所未有的營運彈性。

這場改選不僅是權力的轉變，更是大同治理邏輯的根本變革，從張榮華的談話內容來看，他試圖用「媒體式治理」證明，即便不具備重工業背景，只要掌握「效率」與「人」這兩把鑰匙，一樣能推動這台巨型機器轉向AI與能源轉型的新賽道。