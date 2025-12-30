大同新時代2》大同手握287億現金盾牌 強攻AI、重電海外版圖

大同30日召開股東臨時會，現場焦點除了改選名單，更在於近期鬧得沸沸揚揚的華映案敗訴判決，面對可能高達百億台幣的賠償，股東席間充滿焦慮。然而，董事長張榮華在台上顯得氣定神閒，除了透露目前公司帳上現金高達287億元，營運不會受到影響；另一方面也拋出大同的最新布局，試圖重拾股東的信心。

法律攻防與再審：力阻判決在台執行

針對中國大陸司法判決，張榮華採取強硬的攻防態勢。他明確表示，公司將依據大陸司法程序提出再審，尋求救濟，且大同將同步依據台灣相關法律，全力阻止該判決在台灣獲得執行許可，藉此在法律層面上築起防火牆，優先守護大同與全體股東在台的權益。

廣告 廣告

張榮華表示，目前公司法律團隊已經委託律師進行周密部署，公司會適時向大眾更新案件的最新進度。

為了平息市場恐慌，張榮華搬出數據指出，根據會計師查核後的最新財報，大同現金及約當現金總計達287億元，而總資產更是高達約1,480億元。他強調，即便面臨司法挑戰，大同目前的財務結構依舊穩健且資金充裕，這筆現金流，足以支應所有的營運需求與未來佈局，大陸判決不會對大同的正常運作產生實質衝擊。

全球重電游擊戰：從日本電表到北美

為重拾股東信心，張榮華在股臨會現場，也請幕僚說明大同的最新布局。大同總經理張松鑌表示，目前大同的重電事業部訂單能見度已排到2027年；在海外版圖上，大同智慧電表也已成功打入日本十家電力公司的供應名單，這不僅是技術實力的證明，更是在封閉的日本電力市場撕開了一道缺口。

針對市場最看好的北美基建與資料中心需求，大同的變壓器與馬達產品已通過北美UL認證，正式取得進入美系供應鏈的門票。張松鑌透露，除了透過策略夥伴合資，大同正積極強化自有的海外銷售通路，並與多家美國電力業者直接洽談長期合作。這意味著大同已從傳統的代工思維，轉向高附加價值的自有品牌與技術輸出，試圖在美國能源基礎設施更新的浪潮中，佔據關鍵位置。

未來布局：AI資料中心與跨國生產

除了硬體的重電輸出，張榮華也將目光瞄準了AI科技與資料中心的建置商機。他指出，旗下大世科在全方位資安與整合通訊領域已有深厚布局，正積極帶領公司接軌AI浪潮，強化未來的成長動能。這套重電硬體與AI軟體的雙引擎策略，是大同新團隊實現「彎道超車」的核心利器。

然而，中美貿易戰帶來的關稅壁壘仍是不可忽視的隱憂。張松鑌強調，為了應對多變的地緣政治風險，大同已規劃一套靈活的供應鏈布局，除了深耕台灣，大同正審慎評估在墨西哥、越南、印尼等地建立新的生產基地，這套「全球游擊策略」，目標是繞過關稅鋒芒，同時縮短供應鏈距離，確保大同在AI資料中心與儲能系統的大型標案中，擁有更佳的成本優勢與報價競爭力。