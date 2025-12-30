大同新時代2》大同手握287億現金盾牌 強攻AI、重電海外版圖
大同30日召開股東臨時會，現場焦點除了改選名單，更在於近期鬧得沸沸揚揚的華映案敗訴判決，面對可能高達百億台幣的賠償，股東席間充滿焦慮。然而，董事長張榮華在台上顯得氣定神閒，除了透露目前公司帳上現金高達287億元，營運不會受到影響；另一方面也拋出大同的最新布局，試圖重拾股東的信心。
法律攻防與再審：力阻判決在台執行
針對中國大陸司法判決，張榮華採取強硬的攻防態勢。他明確表示，公司將依據大陸司法程序提出再審，尋求救濟，且大同將同步依據台灣相關法律，全力阻止該判決在台灣獲得執行許可，藉此在法律層面上築起防火牆，優先守護大同與全體股東在台的權益。
張榮華表示，目前公司法律團隊已經委託律師進行周密部署，公司會適時向大眾更新案件的最新進度。
為了平息市場恐慌，張榮華搬出數據指出，根據會計師查核後的最新財報，大同現金及約當現金總計達287億元，而總資產更是高達約1,480億元。他強調，即便面臨司法挑戰，大同目前的財務結構依舊穩健且資金充裕，這筆現金流，足以支應所有的營運需求與未來佈局，大陸判決不會對大同的正常運作產生實質衝擊。
全球重電游擊戰：從日本電表到北美
為重拾股東信心，張榮華在股臨會現場，也請幕僚說明大同的最新布局。大同總經理張松鑌表示，目前大同的重電事業部訂單能見度已排到2027年；在海外版圖上，大同智慧電表也已成功打入日本十家電力公司的供應名單，這不僅是技術實力的證明，更是在封閉的日本電力市場撕開了一道缺口。
針對市場最看好的北美基建與資料中心需求，大同的變壓器與馬達產品已通過北美UL認證，正式取得進入美系供應鏈的門票。張松鑌透露，除了透過策略夥伴合資，大同正積極強化自有的海外銷售通路，並與多家美國電力業者直接洽談長期合作。這意味著大同已從傳統的代工思維，轉向高附加價值的自有品牌與技術輸出，試圖在美國能源基礎設施更新的浪潮中，佔據關鍵位置。
未來布局：AI資料中心與跨國生產
除了硬體的重電輸出，張榮華也將目光瞄準了AI科技與資料中心的建置商機。他指出，旗下大世科在全方位資安與整合通訊領域已有深厚布局，正積極帶領公司接軌AI浪潮，強化未來的成長動能。這套重電硬體與AI軟體的雙引擎策略，是大同新團隊實現「彎道超車」的核心利器。
然而，中美貿易戰帶來的關稅壁壘仍是不可忽視的隱憂。張松鑌強調，為了應對多變的地緣政治風險，大同已規劃一套靈活的供應鏈布局，除了深耕台灣，大同正審慎評估在墨西哥、越南、印尼等地建立新的生產基地，這套「全球游擊策略」，目標是繞過關稅鋒芒，同時縮短供應鏈距離，確保大同在AI資料中心與儲能系統的大型標案中，擁有更佳的成本優勢與報價競爭力。
其他人也在看
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
南亞科、群聯都噴！記憶體只剩它還在地板？法人點名「這檔」要哭了：股價還在百元初頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群近期火力全開，從製造端的南亞科（2408）、華邦電（2344），到IC設計的群聯，模組廠威剛、創見，以及封測族群力...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
星宇年終縮水剩1個月內部爆炸鍋 長榮豪發6.5個月、非主管調薪2500元
疫後航空市場回溫，各家航空公司年終與調薪狀況備受關注。星宇航空去年（2024）年終為2個月、調薪約3.5%至5%，今年因營運環境變動、客運表現與去年不同，年終改為1個月、整體調薪約3%；長榮航空方面，去年年終約7個月、加薪約4%，今年則傳出年終6.5個月、非主管調薪2500元。兩家業者均表示，相關發放係依營運成果與未來布局通盤評估。華航則需等獲利結算完成，經董事會決議後定案。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 39
大摩最新目標價曝光！國家隊連9天掃貨這電子中游大廠 明年有望淡季不淡
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（29）日收28,810.89點，漲254.87點或0.89%。八大公股昨日賣超31.04億元，其反手買超前十大個股，包括4檔電...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 3
他45歲提早退休、20年後真心勸：一定要有自住房「避免退休金花光要做到3件事」
多數人在剛離開職場時會準備一筆退休金，確保起碼幾年內生活無虞。但隨著退休生活不斷展開，坐吃山空的日子令人焦慮，尤其當碰到如意外、疾病、子女需求等緊急狀況，必須動用計畫外的資金時更是如此，該如何應付才能讓退休生活不致因缺錢而陷入困頓無繼？Yahoo奇摩房地產 ・ 21 小時前 ・ 25
漲價行情旺到2026年！自營商斥資6.03億押寶「記憶體4檔」 連14天搜刮鴻海入袋
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（30）日終場跌103.76點，收在28,707.13點，跌幅0.36%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超10.49億。...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1
台股最貴！股王信驊攀7,715元續寫新天價 今年來大漲5,440元最驚人
股王、全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊（5274）不甩大盤低迷氣氛，今（30）日盤中股價一路驚驚漲，截至上午9時40分，暫報7,715元再寫歷史新天價，大漲8.6%、615元。股王自今年4月股災低點以來，已飆漲5,440元，漲幅逾2倍之多。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前 ・ 13
中國大陸「瑞幸咖啡」登台 路易莎董座黃銘賢：台灣市場會讓他們「非常辛苦」
被譽為「星巴克殺手」的中國大陸連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee） 傳出12月登台、店址選在台北南京東路三段，引發市場高度關注。對此，台灣本土咖啡龍頭路易莎咖啡（2758） 董事長黃銘賢今（29）日首度親自回應，直言瑞幸所採行的商業模式，其實是「台灣20年前走過的路」，而台灣市場的競爭結構，將讓瑞幸在台發展「非常辛苦」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 191
法人力挺多頭氣勢全開 台積電攜台股雙創新高/白銀飆升猛過黃金 馬斯克也喊不妙/賴總統點名下一座神山 軍工股集體起飛｜Yahoo財經掃描
美國股市在聖誕假期後交投仍偏冷清，市場一面消化利率路徑與政策面變數，另一面評估AI投資對企業獲利的支撐力道，四大指數漲跌幅都不大；道瓊工業指數小跌0.04%，那斯達克指數走弱0.09%、標普500指數下跌0.03%，費城半導體指數則小漲0.05%。 科技股方面表現分歧，AI龍頭股輝達小漲1.02%，相對抗震，主因市場持續看好AI伺服器與資料中心需求動能，加上AI晶片訂單能見度高，支撐股價表現；同時輝達近期與多家雲端服務商深化合作，市場解讀其在AI生態系主導地位仍難以撼動。相較之下，特斯拉股價下跌2.10%，主要受電動車需求成長放緩與價格競爭壓力影響，加上市場對其自駕與機器人題材短線熱度降溫，資金轉趨保守。其他科技權值股方面，蘋果小幅回落，市場觀望新機銷售動能與供應鏈狀況。台積電ADR上漲1.35%，為台股多頭情緒加分。亞股方面漲跌互見，日股走跌、韓股走揚；港股回落、陸股小漲。 台股今（29）日不甩中國大陸軍演干擾，在權值股帶隊與題材股接力下續寫新高，加權指數終場上漲254.87點、收28,810.89點，成交金額達4,401.66億元，盤中最高衝28,841.64點刷新盤中歷史新高點；權王台積電(2330)上漲20元收1,530元改寫天價，帶動鴻海(2317)、聯發科(2454)、大立光(3008)等齊步上揚。盤面資金則轉向低價與漲價題材，面板族群由群創(3481)亮燈領軍，友達(2409)、彩晶(6116)同步走揚；PCB與材料端受漲價消息催化，凱崴(5498)、富喬(1815)、尖點(8021)、建榮(5340)、德宏(5475)等輪番表態；記憶體模組族群也接棒，威剛(3260)、十銓(4967)、群聯(8299)走揚，推升指數在封關倒數階段維持高檔熱度。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 10
ASIC訂單湧入！「IC測試廠」拉第2根漲停寫新天價 全年EPS上看6元拚歷史次高
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於全球科技巨頭爭相發展ASIC晶片，封測需求不斷上升，相關廠商因而大幅受惠，如欣銓（3264）今（29）日就拉出第2根漲停，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
狠殺14週終於收手！外資捧18.7億補貨0050 買超00919等5檔高息ETF逾7萬張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（29）日收28,810.89點，漲254.87點或0.89%。外資買超95.10億元，觀察其買超ETF，入手最多的是規模高達1.01...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2
台積電最大敵人竟不是三星、英特爾 外媒曝2大問題快失控
在AI浪潮席捲各行各業之際，台灣的「護國神山」台積電成為大廠爭相搶訂產能的目標。然而，科技媒體《Wccftech》指出，AI需求過度火熱，反而讓台積電承受前所未有的營運壓力，公司正面臨兩項幾近失控的挑戰，可謂「因成功而受苦」。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
本益比大錯殺？老手直指「這3檔」被低估王牌 聯發科拚2000元、台達電、AES-KY甜蜜價位曝光
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導2025年進入倒數，市場目光已提前轉向明年的元月行情。分析師許博傑直言，在高本益比股滿天飛的環境下，反而有幾檔基本面與...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
台灣自行車王國衰敗？巨大、美利達股價殺回10年前 專家揭2挑戰
近年台灣自行車產業景氣承壓，產業龍頭巨大與美利達股價跌回至約十多年前價位，引發市場對「自行車王國」前景的關注。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的關鍵，主因遭遇「雙重打擊」，恐怕再回不到到疫情那段時間的榮光。中時財經即時 ・ 19 小時前 ・ 2
記憶體族群強攻 南亞科創200元新天價 多檔模組廠漲停
DRAM缺貨漲價預估持續到明年，營運展望受法人看好，帶動記憶體族群今股價表現亮眼。南亞科（2408）今股價開高走高，以189元開出，盤中飆漲達200元新天價，截至11點12分，股價暫報196.5元，上漲8元、漲幅4.24%，成交量超過9.29萬張。自由時報 ・ 18 小時前 ・ 5
鴻海醒了？今強漲3%收復230元失土 分析師曝一關鍵：保守看待
鴻海醒了？鴻海（2317）今（29）日價量表現出現起色，不僅股價重新站回230元大關，更在開盤一小時內爆出3萬張大量，買盤回溫。不過，啟發投顧分析師郭憲政提醒，鴻海股本大，要突破壓力區需要大量才能攻上，然外資目前仍在休假，短線續攻機會有限，建議不要急追。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
群創轉型有成爆量漲停！面板報價止跌「這2檔」利多狂揚 它卻1原因垂淚跌停板
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導群創（3481）轉型有成，日前傳出手握SpaceX關鍵封裝訂單，帶動其今（29）日股價強攻漲停，爆量36.9萬張，再加上研調顯示面...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
封關前績效見真章! 前15大ETF績效分化 00981A大賺7成輾壓高股息
2025年台股多頭續衝漲幅達25%，封關倒數前盤點全市場154檔股票ETF，今年5月底甫上市的主動統一台股增長(00981A)規模空降第13名，在規模前15大的ETF中，00981A今年以來報酬率超過7成，比第二名國泰台灣科技龍頭(00881)的37.04%，多賺超過30個百分點。6檔高股息ETF今年含息報酬率卻只有個位數，存股族如果只重視股息，實際總報酬率大幅落後大盤，反而錯失多頭行情的資本利得機會。太報 ・ 22 小時前 ・ 6
鴻碩、三晃再飆漲停！半導體晶豪科、宇瞻強勢亮燈 揚博攻頂鎖不住
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導美股四大指數周一全面收黑，AI晶片龍頭輝達（NVDA-US）重摔1.21%、台積電ADR也下滑0.63%，拖累台股今（30）日開低，開盤下...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2