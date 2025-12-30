大同新時代3》大同三大土地拚變更 開發價值上看千億

大同30日召開股東臨時會全面改選董事，正式進入「張榮華時代」，由於公司擁有龐大土地，外界關注，新團隊將如何活化資產。對此張榮華也給出答案，他透露，包括大同總部、基隆「尚志貨櫃場」，以及桃園大園的17萬坪土地，都在積極推動開發。

三大土地連環變更 開發價值千億

盤點大同在全台的土地資產，總面積超過46萬坪，換算下來相當於6座大安森林公園的大小，若以目前的市場行情估算，這些土地的總潛在價值高達3,000億元。

在大同龐大的資產清單中，最受注目的就是大台北總部，以及位於基隆、桃園的三大精華地塊。有消息指出，張榮華正帶領團隊，悄悄將這三塊土地進行變更，其中台北總部計畫開發為頂級商辦或複合式商圈；位在基隆市安樂區樂利三街的「尚志貨櫃場」，也規劃變更為住宅區；大同在桃園大園的17萬坪土地，則計畫變更為工商綜合區，預計興建醫療園區、展覽館，或與國際大廠合作蓋AI資料中心。

針對相關消息，張榮華並未否認，反而語帶玄機地說：「大同總部是相當好的地點，希望與大同大學有好的互動，期望能共創雙贏；至於基隆與桃園土地則將以股東最高利益開發，相關案件正持續推進。」市場預估，這三塊地開發價值驚人，總額上看千億元。

AI與重電加持 智能住宅不再是口號

張榮華表示，目前大同資產所推動的「大同新豐采」預售建案已順利完銷，展現市場高度肯定，而指標性建案「大同新紀元」也正依計畫穩健推進中，這無疑給新團隊打了一劑強心針。「我們將持續放大既有資產潛力，強化資產配置效益，為公司創造更長期且穩健的價值回報。」

未來在地產布局上，張榮華也不打算走傳統營建商的老路，他提出「智能廠辦」與「智能住宅」的全新定位，意圖將大同集團原本在智慧家電、能源科技及儲能系統的優勢，直接嵌入建案中，全面推動集團資產的高價值活化。

房地產布局 影視大亨點石成金

一名市場人士觀察：「張榮華一統大同後，已無爭議，接下來就看他如何展現經營實績。」

事實上，除了媒體本業，張榮華近年積極進軍房地產與觀光休閒領域，多年前，先買下桃園楊梅的「埔心牧場」，之後入主台南知名景點「頑皮世界」，也拿下林口國際媒體園區，三個案子就花了250億元。他曾透露自己想蓋影城，希望用影城、樂園拉長影劇IP效益。

此外，張榮華與妻子蘇麗媚也投資志榮建設，這幾年接連推出不少建案，像是大安森林公園旁的「大安滕」以及台北萬華區的「川悅」，近年則有台北東區建案「BR4」。

如今張榮華接下大同這家百年老店、手握千億資產，未來能否點石成金，外界都相當注目。