大同案台商炒股被判13.5年 監委轟最高法院及高院：侵害被告防禦權

監察院。 圖：張良一／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 大同公司經營權爭奪，引發外界關注。台商鄭文逸因引進中資炒作大同公司股票，違反「證券交易法」的高買低賣證券罪，遭重判有期徒刑 13年半定讞。不過，監委林郁容、高涌誠、葉宜津今(12)日發出新聞稿痛批高院及最高法院，未適用徵詢專家證人意見，未採程序從新原則，侵害被告之防禦權，二審以自由心證而駁回證據之調查，相關院檢應研議本案之平反，以保障陳訴人之權益。

監察委員林郁容、高涌誠、葉宜津今日發出新聞稿表示，按刑事訴訟法第211條之1專業法律問題徵詢專家證人意見之規定，於三審審理期間已公布施行，惟三審刑事確定判決竟未予適用。陳訴人既於二審就案件之專業法律問題，已選任專家學者以書面陳述其法律上意見，並據以聲請法院調查，而二審以自由心證而駁回證據之調查，非無疑義。

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另於三審審理期間，新制既已生效，即應適用新法規定，三審應撤銷發回二審重新裁判。且同合議庭於最高法院114年度台上字第6088號判決，亦指出各級法院均應採程序從新之意旨，而將原判決撤銷發回，何以本案卻為相異之處理？

監察院諮詢理湛聯合法律事務所所長陳世淙之意見認為：一、依刑事訴訟法施行法第7之19條，要適用新程序，三審未比較適用，判決應撤銷發回。二、鄭文逸不服三審確定判決的原因，係三審未適用刑事訴訟法第211條之1，請專家學者鑑定，三審判決應予撤銷發回二審。三、三審應適用刑事訴訟法第211條之1程序從新原則，且誤合法為不合法，是無效判決，故為保障陳訴人之權益，院檢應從新檢視本案。

三位委員又指出，三審刑事確定判決認為二審判決共14項違背法令之事由，卻適用刑事訴訟法第380條規定之無害瑕疵法則。據監院諮詢吳燦教授之意見認為：一、無害瑕疪不能適用的太擴張，顯有影響判決結果，就應撤銷發回更審。二、二審判決「未告知罪名」之程序瑕疵，侵害被告之防禦權。又有學者指出，本案究係接續犯或集合犯，係屬於刑事實體法之適用錯誤，不應適用刑事訴訟第380條之無害瑕疵。是則，三審確定判決涉及濫用刑事訴訟法第380條規定，無害瑕疵之爭議，且涉及違反刑事訴訟法第379條第14款規定之判決當然違背法令，院檢應從新檢視本案。

三位委員再指出，三審刑事確定判決認為，陳訴人意圖炒作及操縱大同公司股票。惟據監院諮詢東吳大學法學院院長莊永丞及劉連煜教授之意見：檢察官要證明被告有不法炒股的意圖，不能單以看到被告的客觀行為，就認定違法操縱股價，例如使用竊盜罪，外觀上的行為上是竊盜，但沒有為自己或他人有竊盜的意圖，就不成立竊盜罪。又陳訴人在大同公司股價高檔之階段，亦未有大量出售股票之舉，仍致力改善大同公司之經營，自不能以105年9月1日至106年3月6日止之期間，有買進及賣出股票之行為，而認定有不法操縱股價之意圖。又三審確定判決認定陳訴人操縱股價之主觀意圖與併購的目的並存，惟在刑事審判之邏輯上，如同對使用竊盜行為，不可能分拆行為過程中一部分為具有不法所有意圖而可成立竊盜罪，另一部分則認屬使用竊盜而無罪一般，顯未諳證券市場投資實務經驗，亦未依刑事訴訟法第211條之1規定，傳詢學者及鑑定證人，本案應給予陳訴人公平審判之機會。

綜上，最高法院審理被告鄭文逸違反證券交易法案，未適用刑事訴訟法第211條之1專業法律問題徵詢專家證人意見之規定，已違背程序從新原則；又三審確定判決認為二審判決共有14項違背法令之事由，卻適用刑事訴訟法第380條規定，擴張無害瑕疵法則，侵害被告之防禦權；又三審確定判決認為鄭文逸非法操縱大同公司股價，惟據本院諮詢學者專家的意見，認為鄭文逸並無操縱股價犯意或製造交易活絡表象之意圖與動機。是則，相關院檢應研議本案之平反，以保障陳訴人之權益。

監委也說明，陳世淙係理湛聯合法律事務所所長，最高法院刑事第一庭前庭長，最高法院大法庭前法官。吳燦係東吳大學教授，最高法院前院長。劉連煜係政治大學、臺北大學及世新大學之兼任客座教授，見善國際法律事務所主持律師。

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