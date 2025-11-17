大同股價跌破年線 大股東融資斷頭壓力浮現

大同近期股價持續走弱，昨（17）日收在31.5元，不僅跌破半年線與年線，也同步失守月線，使市場對籌碼面與大股東質押問題的關注再度升溫。

三線盡失 技術面全面轉弱

根據資料顯示，大同近來月線約落在34元，半年線約38元，年線則在40元附近。昨日收盤價31.5元，已同時跌破短、中、長三條重要均線，形成技術面明顯轉弱的格局。

業界人士指出，月線反映短期人氣，半年線象徵中期走勢，年線更代表長期多頭結構，當三條均線同時被跌破，意味著投資人對短中長期走勢的信心同步消退，也使市場心態跟著轉向保守；對投資人而言，即使公司基本面未出現重大變化，但短期走勢的弱化仍可能吸引短線賣壓，形成進一步下跌的負向循環。

股價逼近質押區間 補倉疑慮升溫

隨著股價持續探低，市場也開始重新檢視大同大股東的質押部位是否承受壓力。一名知情人士透露：「大同部分主要持股者過去採融資或質押方式增持，其平均質押區間落在30至35元之間，隨著股價持續走跌，未來恐出現資金調度壓力。」雖然實際狀況外界不得而知，但當股價貼近或跌破市場推估的基準點，就可能面臨補繳保證金，甚至被券商強制賣出持股的風險。

根據公開資訊，截至今年10月底，大股東王光祥掌握的競殿投資，質押比例高達100％，鄭文逸一派的欣同投資顧問公司，質押比為43.52％。由於質押問題牽動股權結構，一旦部分質押持股遭券商強制賣出，不僅會造成股價進一步下挫，主要股東之間的股權比例也可能因此受到影響，讓外界對經營權的變化更加敏感。

新團隊已上任 股價為何疲弱？

而外界也關注到一個矛盾現象，大同近期已完成高層調整，新團隊陸續就位，照理說公司治理應該更趨穩定，但股價卻未迎來反彈，反而持續走低，「背後最主要的變數，來自於華映案仍持續影響市場信心。」一名內部人士觀察。

2023年7月，大同因華映破產糾紛，被法院判決需賠償131億元，今年6月再度於大陸法院開庭，市場預估12月前就會有結果。若最終敗訴，恐對公司財務形成沉重打擊。

急於召開股臨會 市場視為穩盤訊號

隨著大同股價連續跌破月線、半年線與年線，市場對籌碼面與質押風險的疑慮升溫。業界人士分析，在股價貼近市場推估的大股東質押區間之際，公司迅速召開股東臨時會改選，可能是希望先穩定投資人信心、避免股價進一步破底，因為一旦股價再下探，不僅會加深市場悲觀情緒，部分大股東的質押持股也可能面臨補繳，甚至出現質押持股被處分的情況，進而影響主要股東之間的股權比例變化。

該名人士指出，目前華映案的最終判決尚未出爐，外界普遍擔心若結果需認列損失，除了財務面可能承受壓力，股價也有再度下滑的風險，「對大股東而言，若在判決公布後面臨股價下跌，質押風險將被同步放大；但若提前完成改選，至少能在變數出現前讓股價有基本支撐，避免經營權因股價波動而生變。」

看來，後續大同股價能否重新站回關鍵均線、大股東質押壓力是否緩解，以及華映案結果是否明朗化，都將成為左右公司後續走勢的關鍵。