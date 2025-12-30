大同股東臨時會！張榮華說明營運方向 大同深化新能源布局

財經中心／余國棟報導

大同公司今(30)日召開股東臨時會，董事長張榮華親自出席並發表致詞，說明公司最新營運成果與未來布局方向。他指出，2025年對大同而言是充滿挑戰的一年，但在全體同仁努力下，營運仍展現穩健成長動能，並持續朝轉型升級方向前進。

依最新一季合併財務報告，大同本季合併營收達新台幣134.88億元，董事長張榮華表示，較去年同期成長11%，顯示核心業務競爭力持續提升，營運體質也更加穩健。他強調，這份成績單得來不易，反映公司在重電、能源等關鍵領域的長期深耕已逐步發酵。

在重電事業方面，大同已延攬同時具備重電與AI專業背景的張松鑌總經理，負責重電事業群海內外布局，並帶領團隊接軌AI浪潮，期望透過智慧化與數位化，強化重電事業未來成長動能，搶攻新一波電力與基礎建設商機。永續發展亦是大同近年重點方向。張榮華指出，公司已連續四年榮獲「TCSA台灣企業永續獎」永續報告類金獎，這不僅是外界肯定，更代表大同在公司治理、社會責任與長期經營上的持續投入與承諾。

大同持續深化版圖，在新能源布局上，涵蓋太陽能、儲能、綠電交易、充電樁安裝與淨零解決方案，逐步建構完整能源價值鏈，並積極爭取大型儲能系統建置及商用整合市場的機會。隨著能源轉型與淨零趨勢明確，相關業務將成為集團中長期重要成長引擎。此外，旗下大世科在AI全方案、資安與整合通訊服務等領域的布局，已持續帶來穩定獲利動能，成為支撐集團營運的重要一環，也為未來跨足更多智慧應用場景奠定基礎。

資產開發部分，大同未來將聚焦「智能廠辦」與「智慧住宅」等核心方向，推動集團資產高價值活化。張榮華指出，目前由大同資產推動的「大同新豐采」預售建案已順利完銷，顯示市場高度肯定，而指標性建案「大同新紀元」也正依計畫穩健推進中，後續將持續放大既有資產潛力，強化資產配置效益。

針對股東關心的大陸華映公司訴訟案件，張榮華董事長坦言，對司法判決結果深感遺憾，並強調大同將持續依循大陸司法救濟程序提出再審，同時也會依據台灣法律，阻止該判決在台灣執行，全力守護公司與股東權益。他進一步說明，依近期經會計師查核的財務報告，大同目前現金及約當現金約新台幣287億元，資產總額約新台幣1,480億元，整體財務結構穩健、資金充裕，加上海外市場持續成長，該判決不會影響公司正常營運。

在談及管理改革時，張榮華分享其上任滿一個月時，向同仁提出的核心原則：「讓對的人上車，讓不適合的人下車。」他強調，這並非口號，而是一項持續推進的管理工程，目標是建立透明制度與專業經理人治理架構，讓組織運作回到制度與績效導向的正軌。目前相關調整已大致告一段落，團隊輪廓也逐漸清晰。

展望2026年，張榮華表示，大同將持續深耕核心事業，聚焦「電力與資訊、能源與科技、家電與地產」三大主軸，六大事業群全面展開，加速升級轉型，同時積極尋找國內外策略夥伴，爭取AI資料中心建置等新商機，拓展全球市場，為股東創造更長期且穩健的價值回報。

