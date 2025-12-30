大同股臨會董事改選 董座：不適合的人下車

▲大同今日開股東臨時會，由董事長張榮華主持。（圖／大同提供）

[NOWnews今日新聞] 百年大同今（30）日開股東臨時會，由董事長張榮華主持，討論全面改選包含3名獨立董事的9名董事，以及解除競業限制。張榮華強調，「讓對的人上車，讓不適合的人下車」，目前調整已大致告一段落，團隊輪廓也逐漸清晰。

大同今日改選董事，新增三立總經理高明慧、靖天總裁陸醒華（一般董事），獨立董事則是緯來電視網董事長李鐘培、清華大學工學院動力機械工程系教授葉哲良、鼎喆創辦人主持律師陳建成；現任張榮華、黃寶慧、許良源、王雅萱。

張榮華表示，最新一季財報，合併營收達134.88億元，較去年同期成長 11%，顯示核心業務競爭力持續提升，營運體質也更加穩健。在重電事業方面，延攬具備重電及AI專業背景的張松鑌總經理，負責重電事業群的海內外佈局，並帶領團隊接軌AI浪潮，強化未來成長動能。

在永續發展方面，大同已經連續四年榮獲「TCSA台灣企業永續獎」永續報告類金獎。旗下新能源事業持續深化布局，涵蓋太陽能、儲能、綠電交易、充電樁安裝與淨零解決方案，逐步建構完整的能源價值鏈，並積極爭取大型儲能系統建置與商用整合市場的機會。此外，大世科在AI全方案、資安與整合通訊服務 等領域的布局，也正持續帶來穩定的獲利動能。

在資產開發領域，未來大同將聚焦「智能廠辦」與「智慧住宅」等核心開發方向，全面推動集團資產的高價值活化。「大同新豐采」預售建案已順利完銷，展現市場高度肯定；而指標性建案「大同新紀元」亦正依計畫穩健推進中。展望未來，大同會持續放大既有資產潛力，強化資產配置效益，為公司創造更長期且穩健的價值回報。

另大陸華映公司訴訟案，張榮華表示，對司法判決結果深感遺憾；大同將持續依循大陸司法救濟程序提出再審，同時也會依據台灣法律，阻止該判決在台灣執行，守護公司與股東的權益。他強調，公司現金及約當現金約新台幣287億元，資產總額1,480億元，整體財務結構穩健、資金充裕，加上海外市場持續成長，判決不會影響公司正常營運。

張榮華重申核心原則「讓對的人上車，讓不適合的人下車」，目標是建立透明制度與專業經理人治理的架構，讓組織運作回到制度與績效導向的軌道上。目前相關調整已大致告一段落，團隊輪廓也逐漸清晰。相信現有團隊的共同努力下，大同一定能穩健前行、持續累積實力，並在適當的時機，把握關鍵轉彎點，實現真正的彎道超車。

展望 2026 年，大同將持續深耕核心事業，聚焦 「電力與資訊、能源與科技、家電與地產」 三大主軸，六大事業群全面展開，加速升級轉型。張榮華說，大同也會積極尋找國內外策略夥伴，爭取AI資料中心建置等新商機，拓展全球市埸，為股東創造更長期，也更穩健的價值。

大同原本董事長王光祥表示，自己將三立電視董事長張榮華邀請來大同公司，而張榮華在今年8月接任大同董事長後，動作頻頻；與大同創辦人林家達成共識，啟動大同總部在北市精華區的土地資產開發案，預估價值上看百億元，為大同歷來規模最大資產活化案。後續，11月時大同總經理也從原本沈柏延改為張松鑌；12月針對華映案也將提列逾百億損失。

