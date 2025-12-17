大同華映案損失一次性提列！業界：台灣法院若不認對岸判決 明年可回沖

財經中心／王文承報導

大同為遵循最嚴格的會計準則，已決定對中國華映科技追債案的終審判決結果，於12月一次性全額先行提列約新台幣131億元的或有損失，此舉將影響公司每股盈餘EPS約6.09元。（圖／大同提供）

大同華映案遭中國法院判賠131億元，雖持續進行法律攻防，但據了解，大同為遵循最嚴格的會計準則，已決定對中國華映科技追債案的終審判決結果，於12月一次性全額先行提列約新台幣131億元的或有損失，此舉將影響公司每股盈餘EPS約6.09元。

大同華映案 業界：台灣法院不認 可回沖



而針對於此筆龐大提列損失，法界及市場人士分析，此案仍須經過台灣民事法院的承認並申請執行，推估此案在台灣通過的機率微乎其微，主要原因在於台灣法院可能認為該程序存在瑕疵。因此，若台灣法院最終判決不承認或不執行，該筆提列的鉅額損失，明年有機會隨之回沖，市場持續關注後續的法律進度。

此外，針對逾規模高達4164億元的00919（群益台灣精選高息）公告最新換股結果，在40檔成分股中，剔除群聯、大同，新納台新新光金、華碩等個股，全面配置金融股，外界聯想恐與大同此次判賠事件有關，對此，業界評估，這僅為高股息ETF正常調整持股，被刪除的群聯，同樣也是被看好的優質公司，外界不須過度放大解讀。資深分析師李永年表示，即使是台積電的年化殖利率也不到2%，這類追求成長的公司，不會被納入高息ETF成分股很正常，沒有被納入的也不表示就是不好的公司，大同本業是重電產業，隨著全球積極佈局AI相關產業，大量電力需求確定，公司明年的表現可期！

業界認為，由於該案已是「前朝舊帳」中已知的最大財務風險，先行全額提列的處理方式，等於一次性將最大利空壓力釋放。事實上，大同（2371）陷入對岸求償逾百億元風暴，15日股價重挫跌停後，16日回神，盤中一度逆勢大漲6.6%，雖然終場仍收跌約0.3%，表現較指數重挫呈現抗跌走勢，展現利空出盡態勢，成為市場熱議話題！

