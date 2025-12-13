大同華映科中國訴訟案上訴遭駁回確定 須賠131億元 大同：將提再審

大同公司。業者提供



大同公司（2371）今天（13日）發布重訊公告，已收受委任律師通知，與中國華映科技（集團）間的中國民事訴訟案，經中華人民共和國最高人民法院作出二審判決，裁定駁回上訴，全案認定須賠中國華映科技，而大同華映負連帶清償責任共人民幣30.29億元（約新台幣131億元）。大同表示，判決存在瑕疵將依循救濟途徑，提起再審。

大同並強調，相關中國法院判決未經台灣法院承認前，於台灣地區不具執行力，現階段對公司財務與業務尚無實質影響。

華映係於2010年透過海外公司華映百慕達赴中國投資設立華映科技，但中國華映科技驚爆虧損，對大同、華映（百慕達）、華映提告要求支付業績補助款人民幣30.29億元，雙方纏訟多年。

大同表示，本案案號為（2024）最高法民終86號，中國最高人民法院認定駁回大同上訴，並維持一審判決內容。

依判決結果，一審案件受理費約人民幣1,518.69萬元，由中華映管（百慕達）股份有限公司、大同股份有限公司及中華映管股份有限公司共同負擔，司法鑑定費約人民幣265.07萬元及財產保全費5,000元亦由三方共同負擔；二審案件受理費約人民幣1,518.69萬元，則由大同單獨負擔。本判決為終審判決。

大同指出，一審判決認定大同與華映須負連帶清償責任，金額約人民幣30.29億元。不過，公司強調，相關中國法院判決未經台灣法院承認前，於台灣地區不具執行力，現階段對公司財務與業務尚無實質影響。

針對後續因應，大同表示，認為最高人民法院判決仍存在瑕疵，將持續委請律師，循兩岸法律途徑尋求救濟，以維護公司及股東權益。至於對財務報表的影響，公司表示，將依相關會計準則審慎評估，並依會計師查核結果進行後續處理。

