大同董事改選張榮華鞏固經營權 大同總部開發案受矚

（中央社記者潘智義台北30日電）大同公司今天舉行股東臨時會改選董事，依候選名單全數照案通過，三立董事長張榮華主導的大同經營權更加穩固。由於張榮華入主大同後，已與前董事長林郭文艷取得與大同大學共同進行土地開發的共識，此次全面主導董事會，大同總部與大同大學土地開發案是否將有具體進展，成為外界關注焦點。

大同此次董事改選共選出6席一般董事、3席獨立董事，除王光祥女兒王雅萱之外，三立集團背景董事加入；且包括獨立董事在內的9席董事中，有6席董事具媒體背景。

張榮華進一步鞏固經營權前，大同旗下已破產關閉的面板廠華映與中國華映科技的官司上訴失利，遭中國法院維持原判，須賠人民幣30.29億元（約新台幣131億元），加上大同4月遭公共工程委員會認定違反政府採購法，被停權3年，暫時無法承接公家標案，對於大同明年營運恐有不小壓力。

不過，大同針對中國法院判賠約新台幣131億元，將採一次性提列減損，若將來台灣法院判決不須賠償，大同可望將損失回沖；至於大同暫無法承接公家標案，則是轉向擴大海外市場布局因應，仍有新訂單補上缺口。

大同股東臨時會改選董事，新任董事除現任張榮華、黃寶慧、許良源（任期中改派）及王雅萱外，新增三立總經理高明慧、靖天總裁陸醒華；3席獨立董事全為新面孔，包括緯來電視網董事長、前台泥總經理李鐘培，前行政院公共工程委員會副主委、清華大學工學院動力機械工程系教授葉哲良，以及鼎喆國際商務法律事務所創辦人主持律師陳建成。

大同公司擁有龐大土地資產，2017年爆發市場派與公司派經營權之爭，當時公司派順利守住經營權；不過，2020年市場派改由三圓建設董事長王光祥領軍，成功入主大同，百年老店換人經營。王光祥一開始退居幕後，只擔任陽春董事，但歷經董事長、總經理頻頻更換後，最終王光祥只能自己跳出來擔任董事長，到檯面上總攬全局。

雖然王光祥實現配發股利給股東的承諾，打破大同多年未分配股利的窘境，但他上任就規劃的大同總公司土地開發案卻遲遲未有動靜。

王光祥今年將大同經營權讓給三立董事長張榮華，張榮華出任大同董事長不久，便傳出與大同前董事長林郭文艷取得共識，將共同開發大同公司總部及大同大學部分土地。大同股東臨時會此次全面改選董事，張榮華進一步掌握經營權，讓推遲已久的土地開發案是否能出現具體進展，受到市場關注。（編輯：張良知）1141230