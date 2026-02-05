大同警迪化街遊街宣導 市長蔣萬安同場合體守荷包

MEITU 20260205 094726744 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】「2026臺灣年味在臺北」系列活動熱鬧登場，其中最具代表性的「迪化街年貨大街」自115年1月31日開跑以來，人潮絡繹不絕，歷史悠久的大稻埕不僅是民眾採買年貨的重要場域，更吸引國內外遊客前來感受臺灣年節氛圍，為確保春節期間治安平穩、交通順暢，大同分局強化犯罪預防及交通安全等宣導作為，讓民眾安心逛街、放心過年。

因應迪化街人潮密集，大同分局特別規劃於商圈核心路段播放語音廣播，以提醒民眾妥善保管財物、防範扒竊及性騷擾等事件發生，並針對人潮熱點編排「防扒竊勤務」，增派警力執行定點守望與機動巡邏，建構即時應處突發狀況的治安防護網；警方同步強化交通疏導，呼籲行人應遵守號誌並走行人穿越道，車輛行經路口則務必暫停禮讓行人。

此外，大同分局於2月3日下午3時，在迪化商圈舉辦「犯罪預防及交通宣導遊街活動」，由員警、義警及志工團隊走入人群，發放紅包袋宣導品，透過互動方式向民眾宣導防竊、識詐、護鈔及交通安全觀念；同時段，市長蔣萬安出席迪化街商圈活動，特別與警方同框合體，共同宣導反詐防竊觀念，傳遞「今馬熊讚、安心過年」的正向訊息。

大同分局表示，春節期間警方維護治安的決心「一馬當先」，除加強商圈巡邏及交通疏導外，亦持續提供護鈔服務等貼心警政措施，讓民眾安心過好年，並提醒民眾前往迪化街採買年貨時，可多加利用大眾運輸工具，配合現場交通管制措施，與警方攜手營造平安、祥和的春節假期！