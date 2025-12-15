大同跌停鎖死！ 鉅額賠償131億元重擊「信心喊話」

受鉅額賠償官司影響，大同股價摜殺跌停。

大同（2371）與中國華映的官司遭大陸法院判賠131億元定讞，今年恐每股虧損6元，衝擊市場信心，今（15）日開盤重挫近10%，股價摜殺至31.6元，打入跌停，賣壓湧現，委賣張數高達9.45萬張。

大陸最高人民法院判決，大同須賠償中國華映科技人民幣30.29億元（約新台幣131億元）作為業績補償，市場擔憂，今年恐出現每股高達6元虧損，儘管大同信心喊話相關判決在台灣並無執行力，但鉅額賠償仍重擊投資人信心。

大同策略長丁爾昆表示，為了保障股東權益，大同在徵詢專業律師意見後，將持續循中國大陸的司法救濟管道，依「審判監督程序」申請再審，也將依台灣相關法令阻止該判決在台灣執行。

大同指出，根據最新經會計師核閱的財務報告，公司現金及約當現金約新台幣287億元，總資產約1480億元，大同強調「資金相當充裕、財務結構穩健」。

丁爾昆也表示，海外市場成長動能強勁，今年累計營收持續成長，該判決不會影響公司正常營運。大同重申，身為百年企業，始終秉持穩健經營與依法治理的原則，致力維護全體股東的共同利益，近年來公司轉型已有成果，並以電力、能源與AI算力作為未來主要成長動能，未來也將持續專注核心業務發展，為股東創造長期價值。

